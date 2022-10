Brad Pitt cree que el modelo de masculinidad de Clint Eastwood es "agotador" fuera de la pantalla

Cliff Booth es uno de los grandes personajes de la carrera de Brad Pitt. No solo porque interpretarlo en Érase una vez en Hollywood le diera el Oscar, sino porque además es un dechado de carisma consagrado al magnetismo en pantalla de Pitt… y también a su fuerte imagen de masculinidad. Una masculinidad arrogante e imperturbable, que Pitt matizó ligeramente para Bullet Train (el último film que ha protagonizado) y de la que ahora parece querer desmarcarse. El actor acaba de presentar en el museo finés Sara Hilden una colección de escultura que ha impulsado junto a Thomas Houseago y Nick Cave, y hablando del proyecto con Financial Times ha salido el tema de cómo entiende hoy día la masculinidad.

Pitt, además, pasa unos días bastante complicados, pues se halla envuelto en múltiples juicios con su exmujer Angelina Jolie a seis años de que le pidiera el divorcio. Pitt ha declarado que luego de la ruptura asistió a Alcohólicos Anónimos y que ahora está sobrio, pero ahora mismo lidia con acusaciones de haber agredido tanto a Jolie como a sus hijos durante un viaje en avión. “He mirado mi vida y quiero concentrarme en ser dueño de mi propia mierda: dónde fui cómplice de los fracasos de mis relaciones, dónde me he equivocado”, sostiene Pitt, que durante la premiere de Bullet Train sorprendió a propios y extraños apareciendo con falda. “Todos vamos a morir, así que vamos a liarla”, bromeó entonces.

“A medida que me hago mayor, me siento muy cómodo en las amistades con las que puedes completamente tú mismo, y quiero que se eso se extienda al mundo exterior”, apunta, habiendo adoptado una actitud zen ante la vida, y excluyendo esta expresiones de masculinidad tan opresivas como la de Cliff Booth… o la de Clint Eastwood, que sería un modelo básico. “Es agotador ser cualquier cosa que no sea lo que eres. Hay que entender que, al menos donde yo crecí, todos éramos como el personaje de Clint Eastwood: lo guardas todo dentro, eres alguien capaz, puedes enfrentarte a cualquier cosa, no muestras debilidad. Veo eso en mi padre y en generaciones más antiguas de actores y, tío, es agotador”.

Seguir siendo Clint Eastwood fuera de la pantalla es extenuante, según Pitt. Y se ha comprometido a cada día serlo un poco menos.

