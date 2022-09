Bocados de Timothée Chalamet: tráiler de 'Hasta los huesos: Bones and All'

Amor antropófago y muy seductor en la nueva película de Timothée Chalamet. El actor vuelve a colaborar con Luca Guadagnino (Call Me By Your Name) protagonizando junto a Taylor Russell (Escape Room) una historia de amor caníbal en una road movie que recorre EE UU durante la época del mandato de Reagan. ¿Qué mas se puede pedir?

Pues quizás un tráiler tan seductor como el nuevo avance de Hasta los huesos: Bones and All. En él, las imágenes de Guadagnino y el director de fotografía Arseni Khachaturan (Beginning) se suceden al ritmo de un tema musical tan irresistible como una dentellada:You Want It Darker, de Leonard Cohen.

Tras su paso triunfal por el Festival de Venecia (León de Plata de mejor dirección para Guadagnino, premio Marcello Mastroianni para Russell), Hasta los huesos: Bones and All llegará a los cines españoles el próximo 25 de noviembre. Puedes ver su nuevo tráiler a continuación, publicado por el propio Chalamet en sus redes sociales.

La película adapta una novela de Camille DeAngelis, el guion lleva la firma de David Kajganich (Cegados por el sol, Suspiria) y en su reparto figuran Mark Rylance, Michael Stuhlbarg, Chloë Sevigny, Jessica Harper y el cineasta David Gordon Green, entre otros.

