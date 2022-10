'Blonde': El director explica su controvertido final

[ESTE ARTÍCULO CONTIENE SPOILERS DE BLONDE]

Hacía mucho tiempo que una película no dividía tanto a la crítica especializada como Blonde, la adaptación de la novela de Joyce Carol Oates dirigida por Andrew Dominik.

Con 14 minutos de ovación en su estreno en el Festival de Venecia, algunos la consideran una obra maestra valiente y provocativa mientras que otros cargan duramente contra su retrato sexualizado de esa Norma Jean bajo el maquillaje de Marilyn Monroe. En lo que todos parecen coincidir, eso sí, es en la magnífica labor de Ana de Armas en la piel de la rubia.

Uno de los aspectos más controvertidos de esta apuesta tiene que ver con su desenlace, al que ahora se ha referido el director Andrew Dominik. Recordemos que el final de la película es una de las diferencias que encontramos respecto al libro en el que se basa la apuesta. Tras su escarceo con John F. Kennedy, el filme acaba con la protagonista muerta sobre su cama, desnuda, dando a entender que su fatal desenlace ha sido consecuencia de una sobredosis de pastillas.

Este final sigue la teoría general que defiende que la actriz se suicidó, pero es totalmente opuesto al que presenta Carol Oates en la novela, donde Marilyn se convierte en objetivo del servicio secreto después de haber escuchado algo comprometido sobre Kennedy en uno de sus encuentros. En ese contexto, una figura se cuela en la casa de la estrella y le inyecta Nembutal líquido mientras duerme, algo que provoca su muerte.

En una entrevista para The Wrap, Dominik ha afirmado que ni siquiera consideró representar esta última versión según la cual mataron a la actriz. "No creo que fuera asesinada. No tiene sentido", ha asegurado el cineasta: "No había razones para matarla porque, si hubiera dado una rueda de prensa y hubiera dicho que había tenido amoríos con los Kennedy, nadie habría informado sobre eso. Podría haber organizado una rueda de prensa que nadie habría escrito sobre sus palabras. No tenía sentido matarla".

El director también ha explicado por qué cree que la causa de su muerte fue un exceso de fármacos. "Obviamente, era una adicta. Creo que probablemente murió por una sobredosis accidental, lo más común del mundo para un adicto", ha explicado: "Pero también creo que una sobredosis accidental es una forma de suicidio. Es como un suicidio que haces con la mano izquierda, pero la derecha no sabe lo que la izquierda está haciendo".

"En la película lo llevamos un poco más lejos", ha añadido: "Es lo que yo creo que pasó. Creo que, en esencia, es una persona autodestructiva. No creo que nadie esté en desacuerdo con eso, con que era una persona intensamente autodestructiva. Era una adicta".

Para Dominik, esta conducta por parte de Monroe tenía que ver con los traumas que arrastraba debido a su relación con su madre. "Creo que es la madre. Si tu madre desea que no existas, hay una parte de ti que querrá cumplir con la ambición de tu madre y convertirse en lo que tu madre quiere que seas, casi como un acto de devoción hacia tu madre", ha afirmado.

Más allá de la división de opiniones sobre Blonde y su controvertido final, desde su llegada a Netflix se ha mantenido en los primeros puestos entre lo más visto de la plataforma. Además, los especialistas ya sitúan a De Armas como una competidora a tener en cuenta en la temporada de premios.

