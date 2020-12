Blanca Suárez: "Breaking Bad' tiene uno de los mejores finales que he visto"

Ahora que estrena El verano que vivimos, la cinta de Carlos Sedes coprotagonizada por Javier Rey y Pablo Molinero, la actriz Blanca Suárez nos pone al día sobre sus gustos en arte, música, viajes y, por supuesto, también cine y series.

Cine

“Me gustan los personajes fuertes, apasionados, incluso en su fragilidad o vulnerabilidad y ahí caben todos los géneros. Me encanta el cine de Elia Kazan porque está plagado de este tipo de personajes en Un tranvía llamado deseo, La ley del silencio o Esplendor en la hierba. También Wim Wenders y su Paris, Texas; John Cassavetes por Una mujer bajo la influencia y esa Gena Rowlands tan apabullante, y, más recientemente, Thomas Vinterberg por Celebración y La caza. ¡Estoy deseando ver la última suya, Druk!”.

Series

“Me quedo con Breaking Bad por su intriga y oscuridad shakespearianas. Es complicado que una serie de televisión, a lo largo de todas sus temporadas, sea tan perfecta al mantener siempre un mismo nivel, tan altísimo, y que cuente con uno de los mejores finales que he visto en mi vida. Y también destaco The Wire, porque David Simon me parece lo más como guionista y retratista de personajes súper complejos, y de esos ambientes...”.

Teatro

“Gerardo Vera dirigió Agosto para el CDN en 2011 con Amparo Baró y Carmen Machi. Fue algo inmenso, descomunal: cuatro horas de teatro que te dejaban sin aliento con esas dos titanas sobre el mismo escenario. De Miguel del Arco me gustan todos sus montajes: su escenografía, la dirección de actores, la dramaturgia... También admiro a Claudio Tolcachir, Pascal Rambert y Pablo Remón”.

Arte

'Noctámbulos', de Edward Hopper. Cinemanía

“Hopper, Lucian Freud, Daumier –este era más caricaturista, pero su vertiente más seria me encanta–, Rodin,Sorolla... Voy mucho al Thyssen y a Tabacalera, Fundación Canal y Fundación Mapfre; en esta vi hace poco una expo de Lee Friedlander, ¡una pasada!”.

Libros

El escritor Carlos Ruiz Zafón. EUROPA PRESS - Archivo

“Leí Marina, de Carlos Ruiz Zafón, cuando estaba en Bachillerato. Me llamaron la atención los personajes, legendarios, sobre todo el de Marina, tan enigmático y misterioso”.

Música

“El mejor concierto de mi vida fue uno sorpresa de Robbie Williams en un desfile de Emporio Armani en Milán. Y Confesiones de un artista de mierda, de Iván Ferreiro, es uno de mis discos imprescindibles”.

Cómic

Portada de 'Arrugas' de Paco Roca PACO ROCA/ASTIBERRI

“He leído bastante a Paco Roca. También las novelas gráficas Patria y Los gritos del pasado”.

Viajes

Playa de Maya Bay en Tailandia. Pixabay/pen_ash

“El último viaje inolvidable que he hecho ha sido a Tailandia... o a alguna montaña para esquiar. ¡Me encanta viajar!”.