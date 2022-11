'Black Panther': Tenoch Huerta asegura que nadie ha censurado el pene de Namor en 'Wakanda Forever'

La Fase 4 de Marvel ha llegado a su fin (con el Especial felices fiestas de Guardianes de la galaxia a modo de epílogo) a través de Black Panther: Wakanda Forever. Pese a partir de una génesis dificilísima, con el fallecimiento de Chadwick Boseman obligando a cambiar todo el proyecto, la secuela dirigida por Ryan Coogler ha tenido un recibimiento en taquilla modélico, mientras que entre sus novedades ha sido muy elogiada la presencia de Namor. Interpretado por Tenoch Huerta, Namor es algo así como el antagonista de Wakanda Forever, líder de la nación submarina de Talokan y un rival de enorme poder, para cuya interpretación Huerta tuvo que pasar por un entrenamiento muy estricto.

Tanto que, en palabras para Rolling Stone, no debe bajar la guardia si tiene intención de reaparecer en algún punto dentro del MCU. “Es algo que me dijo mi entrenador cuando terminamos”, explica Huerta. “Vale tío, ahora puedes descansar, relajarte y tomarte tu tiempo. Pero no demasiado, porque si quieres volver a interpretar a Namor, tendrás que volver a pasar por el mismo proceso. Así que mejor cuídate y no te vuelvas loco con los tacos”. Más allá de la admirable forma física de Huerta, sin embargo, lo más comentable del personaje lo ha dado Twitter, cuando al poco del estreno de se viralizaron dos imágenes que parecían evidenciar que Namor había sido objeto de una peculiar censura.

Comparando ambas imágenes se demostraba que el tamaño del paquete de Namor había disminuido de la versión original a la que hemos visto en cines. Velozmente se formó un clamor que pedía restaurar el paquete a su calibre original (“Give Namor his penis back”, proclamaban sus partidarios), sin que nadie pudiera confirmar si de verdad Disney había optado por editar la imagen. Inevitablemente el tema ha salido durante la entrevista con Huerta, y el actor se ha visto obligado a aclarar la polémica: tal parece que todo es un montaje. “Lo único que puedo decir es que el original era la foto de la derecha, ¡sin el bulto! Esa es la original”.

Huerta es consciente, eso sí, de lo divertido del asunto. “No voy a mentir a la gente. Todos los hombres del mundo tenemos masculinidad frágil, pero ese no es el tema. La correcta es la foto de la derecha”. Sus palabras dan cuenta de que la imagen donde aparece con un bulto pronunciado ha sido creación de alguien, y no se corresponden a la realidad. Pero y lo bien que nos lo hemos pasado estos días en Twitter, qué.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.