Billy Crystal da su visión de la bofetada de Will Smith a Chris Rock: "Fue una agresión"

Si buscas un experto en presentar los Oscar no puedes conseguir a nadie mejor que Billy Crystal (siempre y cuando te limites al mundo de los vivos, no es nuestra intención ofender a Bon Hope). Como era de esperar, el actor y cineasta, que ha presentado los premios de la Academia de Hollywood en nueve ocasiones, se ha sumado al cúmulo de personas que han opinado sobre lo sucedido este año que conmocionó al planeta.

No, en este caso no es la victoria de Drive My Car en la categoría de mejor película internacional. Billy Crystal ha dado su opinión sobre la bofetada que Will Smith propinó a Chris Rock cuando el humorista salió a entregar el premio de mejor documental y bromeó sobre la calvicie de Jada Pinkett Smith. Will Smith que minutos después ganará su propia estatuilla como mejor actor por El método Williams, subió al escenario golpeó en directo a Rock.

"Fue una agresión". Así ha definido Crystal lo sucedido, sin medias tintas. El humorista ha compartido su opinión en el programa Back on the Record que presenta Bob Costas en HBO Max. En su intervención, Crystal califica el bofetón como "un incidente altamente perturbador". "Tengo experiencia; he presentado los Grammy en tres ocasiones y me han tirado cosas encima", añade.

La Junta de Gobernadores de la Academia de Hollywood decidió esta semana adelantar al viernes 8 de abril la reunión en la que tienen previsto debatir sus acciones a tomar y las consecuencias que tendrán para Will Smith en lo relativo a la institución.

Entre las medidas que podrían estar barajando se encontraría un veto para las próximas nominaciones o galas, así como cualquier actividad de la Academia, e incluso retirarle el premio Oscar que se le entregó esa misma noche después del golpe.

