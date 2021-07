Benedict Wong asegura que ‘Shang-Chi’ será el ‘Vengadores: Endgame’ de las estrellas asiáticas

Ahora que se ha estrenado Viuda Negra y Loki ha llegado a su fin, el MCU encara la segunda mitad de 2021 con varios proyectos que impulsen su Fase 4. En lo referente a las series de Disney+ tenemos por delante ¿Qué pasaría si…?, Ms. Marvel y Ojo de halcón, mientras que los próximos largometrajes son Eternos (estreno 5 de noviembre), Spider-Man: No Way Home (17 de diciembre) y, claro, el siguiente film tras Viuda Negra, Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos. Dirigida por Destin Daniel Cretton, está previsto para el 23 de septiembre, y tiene como particularidad no solo presentar al primer superhéroe asiático de Marvel, sino también proponer un gran cambio de perspectiva.

Y es que Shang-Chi, protagonizada por Simu Liu, podría ofrecerse como una jugada similar a Black Panther en términos de representación, sustituyendo el colectivo afroamericano por el asiático. La ambientación de la película y el reparto así lo confirman, hasta el punto de que el actor Benedict Wong ha llegado a apodar al film de Cretton el “Vengadores: Endgame de las estrellas asiáticas”. Wong interpreta en el MCU a un personaje que comparte su apellido (Wong, el compinche del Doctor Strange), y hasta ahora ha aparecido tanto en la propia Doctor Strange como en Vengadores: Infinity War y Endgame. Según comprobamos en su tráiler, también aparece en Shang-Chi.

Lo hace, de hecho enfrentándose con otra presencia familiar del Universo: la Abominación que encarnó Tim Roth en El increíble Hulk (y que volvería a encarnar en la futura serie de Disney+ She-Hulk). Wong, que previsiblemente tendrá un papel más importante en Doctor Strange in the Multiverse of Madness (a estrenarse el 25 de marzo de 2022) está muy contento de lo relevante que será Shang-Chi en términos de representación para el colectivo al que pertenece. “Va a ser un ‘Asiáticos, reuníos”, asegura, haciendo un juego de palabras con el “Vengadores, reuníos” que el Capitán América (Chris Evans) ha pronunciado alguna que otra vez a lo largo de las películas.

“Tener a Tony Leung, Awkwafina, Ronny Chieng, Meng’er Zahng y Fala Chen es muy, muy emocionante. He visto el tráiler muchas, muchas veces, y me emociona mucho”, cuenta para Collider. Awkwafina y Tony Leung interpretan a dos de los principales personajes del film: Katy, mejor amiga del susodicho Shang-Chi, y Wenwu, su siniestro padre que además de liderar la organización de los Siete Anillos parece ser el verdadero Mandarín (distanciándose del impostor que encarnó Ben Kingsley en Iron Man 3).

