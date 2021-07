Kevin Feige defiende el giro del Mandarín en ‘Iron Man 3’

Con el tiempo, el fandom ha ido aceptando la propuesta tan personal que Shane Black había intentado poner en pie con Iron Man 3, si bien ciertos elementos de esta aún siguen siendo molestos para los lectores de Marvel. Sobre todo, por lo referente al Mandarín. El célebre villano hacía su aparición en el film de 2013 con los rasgos de Ben Kingsley, solo para que en cierto momento de la trama resultara ser un impostor: se trataba de un actor de segunda contratado para emular al líder terrorista, llamado Trevor Slattery. Desde que Tony Stark descubriera el pastel, no hemos vuelto a tener noticias del Mandarín.

Hasta ahora. Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos pretende introducir en el MCU a un superhéroe totalmente nuevo interpretado por Simu Liu, pero al mismo tiempo está muy relacionada con compases previos de la franquicia. Pudimos darnos cuenta cuando al final de su tráiler aparecían tanto Abominación de El increíble Hulk como un hechicero sospechosamente parecido a Benedict Wong, pero aparte de esto, desde el inicio del proyecto se ha asegurado que el verdadero Mandarín iba a hacer acto de presencia. No en vano, es el líder de la organización criminal que da su título a la película, los Diez Anillos.

Shang-Chi no se estrena hasta el 3 de septiembre, y aunque estos días Kevin Feige (director creativo de Marvel Studios) se halla promocionando Viuda Negra de cara a su lanzamiento en salas y Disney+ este 9 de julio, no ha podido resistirse a hablar de la próxima aparición de este villano. O, mejor dicho, no ha podido evitar defender la ocurrencia de Black frente a los espectadores iracundos: “En su momento pensamos que, si presentábamos al personaje en pantalla, solo lo haríamos cuando le hiciéramos justicia y pudiéramos mostrar su complejidad, algo que no podíamos hacer en una película de Iron Man porque una película de Iron Man es sobre Iron Man, es sobre Tony Stark”, explicó.

“A Shane Black se le ocurrió este giro divertido que seguimos amando, y resultó ser Trevor Slattery. Solo porque esa versión no fuese real no significaba que no fuera el líder de la organización de los Diez Anillos, y es al que conoceremos por primera vez en Shang-Chi”. Cabe decir que este personaje no tiene oficialmente actor asociado en el film, por lo que es posible que su identidad sea víctima de otra sorpresa. “Es lo divertido del MCU a estas alturas. Podemos hacer algo como Shang-Chi, presentar un nuevo héroe. Pero ese subtítulo, La leyenda de los diez anillos, lo conecta con el principio del MCU: los Diez Anillos fue la organización que secuestró a Tony Stark al principio de Iron Man”.

“Y esa organización estaba liderada por un personaje llamado el Mandarín en los cómics”, añadía. Vía ET, a Feige también le preguntaron por quiénes serían los actores protagonistas de la futura Cuatro Fantásticos que prepara Jon Watts, paralelamente a pedir detalles sobre el personaje de Valentina Allega de Fontaine, interpretada por Julia Louis-Dreyfus en Falcon y el Soldado de Invierno. A este último respecto, Feige se limitó a contestar “podéis preguntarle a Alfred Molina”, haciendo referencia a cuando este actor proclamó a los cuatro vientos que iba a aparecer en Spider-Man: No Way Home como Dr. Octopus sin el permiso de Marvel.

No Way Home, por cierto, se estrena el 17 de diciembre y nos promete algo bastante loco.