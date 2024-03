Tras años de incertidumbre sobre la secuela de Beetlejuice, que fue titulada en España como Bitelchús, finalmente la podremos ver este mismo año, con Tim Burton de nuevo en la dirección y la scream queen Jenna Ortega como una de sus protagonistas principales.

El clásico de Tim Burton logró más de 74 millones de dólares en 1989, convirtiéndose en uno de los grandes highlights en la carrera del cineasta norteamericano. Un filme que supuso su primera colaboración con un irreconocible Michael Keaton, con el que volvería a trabajar después en Batman (1989).

'Beetlejuice 2': tráiler de la película

Ya podemos ver las primeras imágenes de Beetlejuice Beetlejuice repletas de nostalgia con el uso de la icónica canción Day-O (The Banana Boat Song) y el regreso de algunos viejos conocidos. ¡Cuidado porque el muerto anda suelto! Dale al PLAY al siguiente vídeo si te atreves.

'Beetlejuice 2': fecha de estreno

Warner Bros. ha anunciado que la secuela de Beetlejuice se estrenará en cines el 6 de septiembre de 2024.

'Beetlejuice Beetlejuice': título definitivo

¿Recuerdas que hay que pronunciar tres veces el nombre del bioexorcista para que este acepte un encargo? Pues la secuela del filme de Burton se la juega con el título Beetlejuice Beetlejuice, Bitelchús Bitelchús en España. Algo coherente con la mitología del personaje, pero algo arriesgado si nos preguntan.

'Beetlejuice Beetlejuice': póster

Al igual que el título del filme, el primer teaser póster de Bitelchús 2 juega con un momento icónico de la película original. Porque esa tira de papel que sostienen las manos del personaje representa su turno para ser atendido en la oficina de atención a los recién difuntos desde su última expulsión de la Tierra. La burocracia espectral, ya se sabe, no suele ser demasiado rápida.

'Beetlejuice 2': sinopsis

A falta de más detalles sobre su trama, Winona Ryder (Stranger Things) regresará en el papel de Lydia Deetz, que ahora contará en sus desventuras con la compañía de su hija, interpretada por Jenna Ortega (Scream, X).

La primera película terminaba con Beetlejuice intentando casarse con Lydia para desatar el caos en el mundo, pero era detenido in extremis por los padres de esta, Adam y Barbara. Un hecho que podría volver a repetirse esta vez con la hija de la protagonista original, vengándose así de aquellos que detuvieron sus malvados planes en el pasado.

Burton se sitúa de nuevo en la silla del director para plasmar su marcada impronta siniestra y gótica, y más después de su exitosa participación en la serie Miércoles, en la que ya trabajaba con Jenna Ortega. El guion de Bitelchús 2 ha sido escrito por Alfred Gough y Miles Millar, quienes también eran encargados del libreto de la serie de Netflix.

'Beetlejuice Beetlejuice': reparto y personajes

Además del retorno de Winona Ryder y la inclusión en el elenco de Jenna Ortega, la película también cuenta con la vuelta de Michael Keaton (Birdman o (la inesperada virtud de la ignorancia) como Beetlejuice. Un personaje terrorífico, grosero e hilarante presentado en el filme original como un difunto que habita en el 'no mundo', donde trabaja como exorcista de los vivos y ayuda a los muertos a echar de los hogares a los vivos.

Por su parte, Justin Theorux (The Leftovers) se ha incorporado en el papel de un personaje que aún no ha sido revelado. También lo ha hecho Monica Bellucci como, según parece, la pareja de Beetlejuice, y Willem Dafoe como un funcionario del más allá. También volveremos a ver a Catherine O'Hara como la madrastra de Lydia, aunque parece que Alec Baldwin y Geena Davis no se han apuntado a este regreso ectoplásmico.

