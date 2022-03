Bajón histórico: Nicolas Cage confirma que no tendremos ‘La búsqueda 3’

Estos meses Nicolas Cage vive un momento especialmente dulce para su carrera, recogiendo las semillas de lo que supusieron hace unos años films como Mandy o Color Out of Space. Paralelamente a estrenar Pig con grandes aplausos críticos, la llegada de un proyecto tan chiflado como The Unbearable Weight of Massive Talent es inminente: sí, esa metapelícula en la que Cage se interpreta a sí mismo y se mete en un peligroso lío a cuenta de un narcotraficante que encarna Pedro Pascal. Previo a la llegada de este film el 22 de abril (en EE.UU., aún no tenemos fecha en España), Cage ha concedido una completa entrevista al Hollywood Reporter donde reflexiona sobre su trayectoria.

También, sobre los proyectos en los que estaba involucrado que se han quedado por el camino. Ha sido entonces cuando Cage ha confirmado que no habrá La búsqueda 3, o que por lo menos él no la protagonizará como el aventurero Benjamin Franklin Gates, descendiente de los Padres Fundadores. Al hilo de la secuela eternamente aplazada de Cara a cara, Cage ha dicho: “A menudo lo que leemos son solo conjeturas, sin ninguna base o fundamento. Pasa lo mismo con La búsqueda 3. Han pasado 14 años y no ha habido nada. Pero, ¿es divertido pensar en ello? Claro”. Es raro pensarlo, pero efectivamente ya son casi 15 años desde el estreno de La búsqueda: El diario secreto, última entrega hasta la fecha.

Así que Cage ya no tiene interés en volver por segunda vez, luego de que Jon Turteltaub dirigiera esta secuela de semejante éxito en taquilla. Lo bien que estos films calaron en el público ha conducido a que a cada tanto se hable de una posible prolongación de la saga, hasta que hace un par de años se anunció que estaba en marcha una serie de La búsqueda con destino a Disney+. Lo curioso es que durante este mismo anuncio Jerry Bruckheimer, productor de la cabecera, dijo que también entraba en sus planes lanzar una tercera La búsqueda con el reparto original, de Diane Kruger a Jon Voight pasando por el propio Cage. Quien o no se ha enterado de este plan, o ha rechazado la oferta.

La serie de La búsqueda ya tiene su producción bastante avanzada. Está protagonizada por Lisette Alexis como una joven que busca respuestas sobre el pasado de su familia, y que termina asociándose en sus aventuras con una millonaria experta en antigüedades a la queda vida Catherine Zeta-Jones. La serie de La búsqueda aún no tiene título ni fecha de estreno, pero parece claro que su trama será independiente de las aventuras del personaje de Cage.

