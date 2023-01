'Back to Black': Primer vistazo al biopic de Amy Winehouse

Antes de dirigir Cincuenta sombras de Grey, Sam Taylor-Johnson puso en pie un biopic muy estimulante, Nowhere Boy. Protagonizaba su futura pareja, Aaron Taylor-Johnson, en el papel de John Lennon, mientras a cargo del guion estaba Matt Greenhalgh. Nowhere Boy supone, pues, el gran precedente de lo nuevo de Taylor-Johnson como directora, al haber vuelto a contar con la escritura de Greenhalgh para llevar al cine la vida de otra gran artista pop: Amy Winehouse. Taylor-Johnson está dirigiendo el correspondiente biopic con Marisa Abela (protagonista de la elogiada serie de HBO Industry) en el papel de la cantante, y The Hollywood Reporter ya ha podido ofrecer un vistazo al film.

Abela, pues, interpretará a la llorada Winehouse en un film titulado Back to Black que aún no ha confirmado fecha de estreno, aunque puede que esta quede fijada a lo largo de 2023. La película está producida entre Focus Features y Studio Canal con el apoyo de Universal Music Group, Sony Music Publishing y The Amy Winehouse Estate. Se centrará en “la extraordinaria genialidad, creatividad y honestidad de Amy, que marcó todo lo que hizo”. “Un viaje que la llevó de la locura y el color de la Camden High Street de los 90 a la adoración mundial. Back to Black realizará este viaje desde detrás del espejo para ver lo que Amy vio, para sentir lo que ella sintió”.

La idea de Back to Black nace en parte de la propia Taylor-Johnson, que se siente muy vinculada a Winehouse: “Mi conexión con Amy empezó cuando salí de la universidad y andaba por el creativo barrio londinense de Camden”, explica. “Conseguí un trabajo en el legendario KOKO CLUB y todavía puedo respirar cada puesto del mercado, cada tienda vintage y cada calle... Unos años más tarde, Amy escribió sus canciones de una honestidad abrasadora mientras vivía en Camden. La vi actuar por primera vez en un concurso de talentos en el Ronnie Scott's Jazz Club del Soho y enseguida me di cuenta de que no era sólo ‘talento’... era un genio. Como cineasta, no se puede pedir más”.

Winehouse fue una mítica intérprete de soul que sacudió el mundo de la música con su segundo álbum, llamado precisamente Back to Black y extrayéndose de él singles inolvidables como Rehab o You Know I’m No Good. Murió a los 27 años por intoxicación etílica en 2011 tras una carrera turbulenta, susceptible de dar pie a un emocionante biopic. Antes de Back to Black, sin embargo, Asif Kapadia le dedicó un documental llamado Amy, que obtuvo grandes críticas y le hizo ganar el Oscar a Mejor documental. Será Amy, por tanto, el film con el que Back to Black se mida a la hora de llevar la vida de Winehouse a la gran pantalla.

