'Avatar 2' ya tiene título y tráiler: James Cameron quiere "forzar los límites del cine"

Ha pasado más de una década desde que James Cameron revolucionara la industria del cine con Avatar. En diciembre, por fin volveremos a Pandora con la segunda parte del filme, a la que seguirán otras secuelas. Avatar 2, que expandirá las fronteras de Pandora para llevarnos debajo del agua, ya tiene titulo y tráiler, tal y como se ha anunciado en la presentación de Disney en la CinemaCon de Las Vegas.

Cameron ha participado en el panel a través de una videollamada desde Nueva Zelanda y ha asegurado que están haciendo "los últimos retoques" de esta secuela, cuyo título será Avatar: The Way of Water (Avatar: el sentido del agua).

Los asistentes también han podido disfrutar del primer tráiler en 3D del filme, que podrá verse solo en cines junto a Doctor Strange en el multiverso de la locura. Tal y como recogen medios como Deadline, este adelanto muestra una Pandora más amplia, diferente, centrada en el océano.

Nos reencontramos con Sully (Sam Worthington) y Neytiri (Zoe Saldana), y sus hijos. "Donde sea que vayamos", dice Sully: "Sé una cosa: esta familia es nuestra fortaleza". También aparecen los Na’vi entre nuevas criaturas, como una especie de peces voladores y una ballena. Las imágenes muestran a su vez batallas con pistolas y flechas en un mundo totalmente nuevo.

El regreso del cine

"Sé que ha sido duro para las exhibidoras en los últimos dos años", ha afirmado el director durante la presentación, refiriéndose a los estragos de la pandemia en la industria. "Solo quería que supierais por mí que el productor Jon Landau y yo estamos aquí para trabajar con vosotros", ha señalado, asegurando que estas películas serán "una experiencia que se tiene que ver en cines".

Asimismo, ha asegurado que estas nuevas producciones de la saga "forzarán los límites con imágenes en alta resolución, mayor resolución 3D y realidad en los efectos visuales".

Avatar: The Way of Water (Avatar: el sentido del agua) se estrenará el 16 de diciembre, y la tercera entrega llegará a las salas un año después, en diciembre de 2023. Tras terminar la postproducción de ambas, Cameron y su equipo darán comienzo al rodaje de la cuarta y quinta entrega. "El centro de las cuatro secuelas será la familia Sully", ha explicado Landau: "Cada película sería un filme en sí mismo y tendrá su propio desenlace".

