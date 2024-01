Austin Butler tuvo que buscar a un especialista que le ayudara a perder el acento de Elvis

Una subtrama hilarante de la anterior carrera de los Oscar fue todo lo que tenía que ver con Austin Butler y su preparación extrema para interpretar a Elvis Presley en el biopic de Baz Luhrmann. Elvis fue una película muy aclamada y Butler llegó a aspirar al Oscar a Mejor actor, gracias a meterse de lleno en el personaje y hacer que su particular tono de voz fuera el suyo. Esto provocó, sin embargo, que una vez rodada la película Butler tuviera dificultades para volver a su tono de voz normal, algo que notó mucha gente durante la promoción.

Butler seguía hablando como Elvis. No podía salir del personaje. Poco después de ganar el Globo de Oro, el actor abordó la cuestión frente a los medios: “Creo que ya no sueno como él, pero supongo que debo hacerlo porque lo oigo mucho. A menudo lo comparo con cuando alguien vive en otro país durante mucho tiempo y yo tuve tres años en los que ese fue mi único trabajo. Así que estoy seguro de que hay partes de mi ADN que siempre estarán vinculadas”. Hoy Butler ha logrado perder el acento y estrena Los amos del aire en Apple TV+, una serie muy prometedora centrada en un grupo de pilotos de la Segunda Guerra Mundial.

Aquí Butler aparece, en fin, con su voz normal, pero no lo ha conseguido sin esfuerzo. En The Late Show with Stephen Colbert el también actor de Dune: Parte 2 explicó que el rodaje de Los amos del aire vino inmediatamente después de su película con Luhrmann. Con lo que seguía “atrapado” en su voz de Elvis, y Butler requirió la ayuda de un especialista para poder superarlo: “Tuve un entrenador de dialecto solo para ayudarme a no sonar como Elvis”, admite Butler. “Tenía que intentar recordar quién era. Intentaba recordar lo que me gustaba hacer”.

“Durante tres años solo pensé en Elvis. Y entonces tuve esa semana libre, y luego volé a Londres, y en ese momento estaba el COVID, así que estuve en cuarentena durante 10 días. Pensé ‘muy bien, ahora volcaré toda esta energía en aprender sobre la Segunda Guerra Mundial’”. La cuarentena ayudó a que Butler pudiera centrarse en su nuevo papel, y dejar atrás por fin al Rey del Rock and Roll.

