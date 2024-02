La ausencia de Matthew Perry en el In Memoriam de los BAFTA 2024 enfada a las redes

Oppenheimer ha arrasado en los BAFTA 2024, los premios del cine británico, posicionándose ya como una de las firmes candidatas a arrasar en los próximos Premios Oscar, que tendrán lugar el próximo 11 de marzo. Entre los momentazos de la noche encontramos la reaparición del actor Michael J. Fox o la alegría de Ryan Gosling al ver recoger el premio a la mejor actriz a Emma Stone por Pobres Criaturas, su antigua compañera en La La Land.

Sin embargo, estos galardones también contaban con una polémica inesperada en las redes sociales en su gala celebrada en el Royal Festival Hall de Londres. Y es que numerosos espectadores acusaban el presunto olvido de Matthew Perry en el In Memoriam de este año.

"¿No se menciona a Matthew Perry en el memorial de los BAFTA? La mala educación".

"BAFTA aquí tenéis cómo se hace. Q.D.E.P. Matthew Perry", señalaba otro usuario compartiendo un vídeo de los Globos de Oro.

"Tina Turner fue mencionada como actriz pero Matthew Perry NO", criticaba otro de los internautas.

"¡Solo vine para asegurarme de que no fuera la única persona entristecida por la flagrante omisión de BAFTA a Matthew Perry durante el In Memoriam! ¡Me alegra ver que no soy solo yo!".

Sin embargo, la ausencia de los BAFTA 2024 tenía un motivo y es que el actor será homenajeado el la ceremonia dedicada a la televisión en mayo de este mismo año, como confirmaba la propia Academia británica, quien tenía que justificarse ante las decenas de comentarios contra la ausencia del actor. "Matthew Perry será recordado en la ceremonia de premios de televisión de este año", señalaba la organización compartiendo un enlace al homenaje online.

Pero estas palabras no contentaban a muchos que señalaba que, si bien era mejor conocido por su papel en Friends, Perry también protagonizó muchas películas a lo largo de su carrera como actor. "Matthew Perry hizo muchas películas... Esa fue una mala decisión", citaba uno de los usuarios y apuntaba especialmente a su trabajo en Falsas apariencias (Jonathan Lynn, 2000).

Matthew Perry murió el 28 de octubre de 2023, a los 54 años. Según las autoridades, el actor fue encontrado inconsciente en un jacuzzi en su casa de Los Ángeles. Posteriormente, La Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles reveló que el norteamericano murió por "los efectos de la ketamina".

