Bonello, Guiraudie, Ancarani: tres joyas de la mejor edición del Atlàntida Film Fest

Llevamos cubriendo el Atlàntida Film Fest desde que emergió en 2010 como festival de cine online, y nunca habíamos visto un despliegue tan, tan impresionante. Como siempre, al menos desde 2016, el festival tiene una etapa presencial en Palma de Mallorca, del 24 al 31 de julio, y una versión online más prolongada en Filmin, hasta el 24 de agosto, aunque no todos los títulos que se ven en la Isla de la Calma estan online, y viceversa.

Vamos con el name-dropping: Albert Serra presentará en persona la ya aclamada en Cannes Pacifiction, mientras que Alain Guiraudie y Gaspar Noé harán lo propio con Un héroe anónimo y Vortex respectivamente. También estarán los homenajeados Neil Jordan y Sergei Loznitsa, la escritora Annie Ernaux hablará de The Super 8 Years, el documental que ha construido con su hijo David, a partir de sus películas caseras de juventud. Asimismo podrá verse lo nuevo de Yuri Ancarani, Bertrand Bonello, Bertrand Mandico, Christophe Honoré…

Y esto sólo es un aperitivo de la edición presencial, que se inauguró con Ramona, el salto definitivo a la interpretación de Russian Red, y bajará el telón con El falsificador, documental de Kike Maíllo sobre Oswald Aulestia Bach, un pintor catalán no precisamente conocido por la autenticidad de sus obras.

Aprovechamos la dorada ocasión para recomendar efusivamente tres películas de las que somos fans.

‘Coma’, de Bertrand Bonello

Somos fans de Bonello desde, al menos, Le pornographe (2001), y llegados a este punto ya es imposible retroceder. Si en algún momento tuvimos la sensación de que el francés hacía películas que se respondían unas a otras, Coma es, por lo contrario, una película-pegamento o compendio, especialmente conectada a la anterior, Zombi Child (2019), que también protagonizaba Louise Labeque, y para la que también pensó mucho en su hija Anna, una adolescente que, como todas las adolescentes del mundo, se llevó la peor parte de los pasados confinamientos.

Mucha gente ha muerto de Covid, o sufre las consecuencias de la enfermedad, pero que te roben una porción esencial de eso que ocurre entre los 10 y los 20 años también es una tragedia. Otro daño colateral ha sido el efecto devastador de la pandemia en el mundo del cine, dando lugar, además, a un género, el cine confinado, que no es que nos haya dado muchas alegrías, si no más bien justo lo contrario.

Bonello, que vuelve a encargarse de la banda sonora, juega con todos estos elementos para volver, como en Nocturama (2016) –su película (conyunturalmente) más polémica– al angst adolescente, potenciando su vertiente más experimental. El confinamiento es descrito como un limbo extraño (quién no tuvo esa sensación), con una fuerte presencia de las redes y de la tele, donde una brujita interpretada por Julia Faure anuncia las altísimas temperaturas de más de 50 grados y promociona una suerte de Simón de bolsillo con el que la protagonista nunca se equivoca.

El director que convirtió a Asia Argento en una muñeca en Cindy the Doll Is Mine (2005), tira ahora de barbies para montarse una telenovela con la que Labeque trata en vano de exorcizar sus demonios (quién no tiró de juguetes durante el confinamiento). También hay momentos de animación rotoscópica a lo Linklater, y el conjunto vuelve a ser otro híbrido subyugante, aunque en la versión modesta y artesanal de un trabajo hecho en casa.

‘Un héroe anónimo’, de Alain Guiraudie

Somos fans de Guiraudie desde, al menos, Le roi de l’évasion (2009). Llegamos un poco tarde, pues el aveyronais llevaba haciendo películas sin salir del Sur de Francia desde principios del milenio. Esta transcurre en Clermont Ferrand, y vuelve a ser muy alocada y divertida. Jean-Charles Clichet está impagable enfundado en esa combinación ridícula de negro y fosforito que suelen lucir los runners, más cuando cae enamorado de una curtida prostituta (la gran Noémie Lvovsky, graciosísima) entre cuyas piernas hunde la cabeza con sentida devoción.

Curiosamente, tratándose del director de El desconocido del lago (2013), aquella tragedia griega, no hay escenas de sexo homosexual, aunque persisten las señas de identidad de su cine, empezando por ese humor absurdo y pasmado, siempre amablemente provocativo, con gags muy de BD, que Clichet personifica a la perfección.

La película marca su primera colaboración con la solicitadísima directora de fotografía Hélène Louvart, que capta la tenue luz de una ciudad de provincias sacudida por un atentado yihadista que trastoca el día a día de Clichet, y sus no menos pintorescos vecinos, así como de los camellos del barrio. Una sátira de lo más satisfactoria.

‘Atlantide’, de Yuri Ancarani

El nombre del italiano tampoco era ningún secreto, caímos rendidos con The Challenge (2016), aquel documental observacional sobre las carreras de halcones en el desierto de Quatar, por cuyas arenas se desplegaban, sin mayor comentario y en formato panorámico, flotas de 4x4, hombres de blanco con móviles de oro (patrocinadores de equipos de fútbol españoles), mujeres invisibles y una banda de moteros adoradores de Alá. Quedamos cautivados.

Ahora aplica el mismo dispositivo para mostrarnos el día a día de los chavales que viven entregados a sus lanchas motoras en los alrededores de Venecia. Adiós a los gondoleros con camisetas a rayas y a los amaneceres orquestados por Mahler, la ciudad de los canales ya es otra cosa, una extensión de líquida desolación que esconde trampas mortales, drogas recreativas, sexo casual, bollería industrial y mucho vacío existencial. El angst adolescente, de nuevo, en todo su esplendor, pero en versión varonil. En ese sentido hace buena pareja con Coma.

Ligeramente excesiva en su metraje, esta hipnótica inmersión en la laguna veneciana es la mejor película de lanchas que se recuerda desde la imborrable Miami Vice (Michael Mann, 2006). Perfecta para contemplar a “sa hora baixa”, parece nacida para ser vista, y ovacionada, en este festival. El título no engaña.