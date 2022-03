Así ha cambiado Demi Moore desde 'La teniente O'Neil’ ('G.I. Jane')

Nadie imaginaba que la película La teniente O´Neil (G.I. Jane, en su versión original) resucitara de la forma que ha hecho. El malogrado chiste de Chris Rock en los Oscar, que provocaba el bofetón de Will Smith, ha originado un interés en el título protagonizado por Demi Moore en 1997. Un filme que supuso una nominación a los Razzie para la actriz norteamericana y parecía que había quedado más que olvidado.

Moore se rapaba el pelo para interpretar a la teniente Jordan O'Neil, quien estaba dispuesta a demostrar que podía superar el entrenamiento para ser la primera mujer de una unidad de élite del ejército: los Navy SEALs. Esta imagen de referencia era la que utilizaba precisamente Chris Rock para hacer un chiste de mal gusto sobre la alopecia de Jada Pinkett Smith, que desembocaba en la violencia injustificada de Will Smith. Un trágico suceso que al menos ha servido para desempolvar la filmografía de Demi Moore.

Un comienzo repleto de éxitos

Después de debutar en 1981 con el filme Decisión, y alcanzar la gran fama internacional por su participación en las películas Ghost (Más allá del amor), Una bruja en Nueva York, Algunos hombres buenos, Una proposición indecente o la serie Hospital General, Moore protagonizaba en 1997 el filme de Ridley Scott La teniente O´Neil.

Una vida ligada a sus relaciones sentimentales

Es esta época en la que también comenzaría a coquetear con el mundo del famoseo y a ser perseguida por los paparazzis. Moore se casaría en 1980 con el músico de rock Freddy Moore. Su divorcio llegaba en 1985 como consecuencia de las infidelidades de ella, la diferencia de edad y el presunto abuso de sustancias, entre otros problemas. Tan solo dos años después, Bruce Willis marcaría la vida de la actriz.

La llegada a su vida de Bruce Willis

Willis y Moore se conocían en la premiere de Stakeout en 1987, después de una relación breve de esta con el director Emilio Estévez. Desde entonces, ambos se convertían inseparables, en pleno boom de su popularidad. La pareja se casaba en 1987 y juntos tenían a sus hijas Rumer Willis, Scout Willis y Tallulah Willis. Las peleas y los celos acabarían dinamitando su relación en 2000. Aunque ambos continúan manteniendo una relación formidable y comparten momentos juntos constantemente.

Su declive progresivo

El fracaso de La teniente O'Neil no impediría que la actriz continuara triunfando en filmes como Desmontando a Harry (Woody Allen, 1997), Los ángeles de Charlie: Al límite (McG, 2003), Bobby (Emilio Estévez, 2006) o Margin Call (J.C. Chandor, 2011). Sin embargo, su popularidad comenzó a decrecer y su carrera se espaciaría entre títulos.

Su relación fallida con Ashton Kutcher

En 2003 llegaba a su vida Ashton Kutcher, con el que se casaba tan solo dos años después. Su relación siempre estuvo en el foco mediático por la diferencia de edad entre ambos y los rumores sobre las constantes infidelidades de él. La relación llegaba a su fin en 2011.

En esta etapa de su vida, la actriz también comenzaría a granjearse una fama de diva, con episodios como su visita al festival de San Sebastián en 2007, donde tuvo algunos roces con la organización del certamen y pidió compensaciones económicas por desfilar por la alfombra roja.

Su descenso a los infiernos

Las malas compañías de la actriz, su desamor y su carrera irregular llevó en enero de 2012 a Moore a ingresar en un centro de desintoxicación para tratarse de su adicción a las drogas y el alcohol. Unos problemas que incluso le habían ocasionado un aborto. A partir de entonces, la actriz renacería de sus cenizas.

La actriz en la actualidad

Sus grandes papeles actuales llegaban con las series Empire, Animals y Brave New World. Este mismo 2022, la actriz ha aparecido en la película Please Baby Please, junto a Harry Melling, Andrea Riseborough y Karl Glusman.

A sus 59 años, Moore continúa demostrando su gran relación con su ex Bruce Willis, sigue ligada al mundo del cine y la moda, y apoya a muerte la carrera de sus hijas. Uno de sus mejores momentos vitales.

