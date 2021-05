Así entrena Michelle Pfeiffer para su regreso a Marvel

Las mujeres marvelitas prometen acaparar tu atención aún más en la Fase 4 del prolífico MCU, aunque para ello tengan que machacarse en el gimnasio. Hace unos días, Brie Larson compartía en redes su entrenamiento para The Marvels, secuela de Capitana Marvel en la que volverá a ponerse el traje de la heroína más poderosa de la Casa de las Ideas (no lo decimos nosotros, lo dice Kevin Feige). Y no era la única, ya que Evangeline Lilly también mostraba sus ejercicios posturales para volver a dar vida a la Avispa Hope Van Dyne en Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Ahora ha sido el turno de la Avispa madre, Michelle Pfeiffer, que también ha querido enseñarnos su entrenamiento para la secuela de Ant-Man. En el vídeo, vemos a la veterana actriz sobre una cinta de correr. "Janet van Dyne entrando al reino cuántico este verano", dice.

"Janet van Dyne estará lista", asegura la actriz en el mensaje que acompaña al clip en el que la vemos correr. Michelle Pfeiffer sabe que, en el cine de superhéroes, la práctica también hace al maestro: sin ir más lejos, ya nos demostró su arte decapitando maniquíes con el látigo de Catwoman en Batman vuelve.

Recordemos que Janet, la heroína de Pfeiffer en la saga de Ant-Man, desapareció con su marido (Michael Douglas) y su hija (E. Lilly) tras el chasquido de Thanos (Josh Brolin), pero regresó con el resto de héroes en los últimos minutos de Vengadores: Endgame y la vimos por última vez en el funeral de Tony Stark.

El 17 de febrero de 2023 nos reencontraremos con el héroe de Paul Rudd en la tercera aventura en solitario de Scott Lang, que se rodará este verano. Y lo de en solitario es un decir porque lo acompañarán Lilly, Douglas y Pfeiffer, a quienes se unen Kathryn Newton como Cassie Lang, hija de Scott, y Jonathan Majors como Kang el Conquistador.