El capítulo rapeado

“Fue un capítulo que lo rimamos entero”, recuerda. “Y el grupo SDFK hizo un cameo”. Efectivamente, Valls se refiere al capítulo Rapeando (emitido en Telecinco en 2008). En él, los miembros de SDFK interpretaban a unos operarios de mantenimiento con mucho ritmo que conseguían que los empleados se rapeasen todo el capítulo.

El consejo de Luis Varela

“Hay un momento que nunca he olvidado. Yo estaba súper emocionado porque Camera Café era mi primer trabajo en ficción. Y le decía a Luis Varela [Antúnez en la serie]: 'Luis, qué emocionante es esto de meterte en la piel de otros personajes’. Y él me contestó una cosa que nunca olvidaré: ‘A mí lo que me gusta es dejar de decir tonterías aquí e irme a casa a tomarme un gintonic’. Te prometo que es algo que nunca he olvidado y que me ha forjado como actor”.

Las angustias de Quesada

“Cuando más me gustaba interpretar a Quesada era cuando estaba agobiado o preocupado por algo”, nos cuenta Valls. “Porque era un personaje al que siempre veías arriba, a tope, con la fiesta... Y de pronto se le venía el mundo encima porque, por ejemplo, tenía que hacer un trabajo de su hijo para el colegio”.

Una imagen de la serie 'Cámera Café'. TELECINCO

El de la novia caníbal

“Un capítulo que me encantaba era ese en el que Quesada conocía a una novia caníbal”, recuerda Valls. “Llegaba cada día a la oficina con una parte del cuerpo menos”.

La flauta de Bartolo

“Bartolo tenía una flauta con un agujero solo. Y a todos daba la lata con la flauta de Bartolo”. Quesada aprovecha unas obras en el pasillo para cantar a pleno pulmón este himno que fue muy celebrado tras su emisión. "Mi hijo cuando vio ese capítulo se moría de la risa", se ríe el actor.

Total Eclipse of the Heart

¿Un momento favorito de la película? Sin duda, tengo que decir el videoclip de Total Eclipse of the Heart. Cuando lo leí en el guion le dije a Ernesto [Sevilla, el director]: "¿En serio?”. Y el me contestó: "Eso es precisamente lo que quiero. Que cuando empiece la música los espectadores se pregunten: '¿De verdad se van a poner a cantar?".

El contraplano de la máquina de café

“Es muy emocionante enseñar el contraplano. Después de cuatro años de ver el ascensor, el pasillo amarillo, poder enseñar lo que todo el mundo estaba imaginando. Es un subidón", cuenta Valls de Camera café, la película, en la que por fin salimos del mítico plano fijo de la serie. “Imagínate que no lo hiciésemos, seríamos cine experimental o de autor”.

Foto del rodaje de 'Camera Café, la película' Niete

Monchito y Rockefeller, la posesión

Pero el momento favorito de Arturo Valls en Camera café, la película, sin duda es el reencuentro de todo el reparto más de una década después de la serie. “Fue brutal ver cómo los personajes nos volvían a poseer en cuanto nos caracterizábamos. Los personajes cobraban vida. Era como si a Monchito y Rockefeller los sacabas de un cajón y cobraban vida".

