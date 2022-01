'Arrebato' como nunca antes la habías visto: FlixOlé estrena una versión inédita del clásico de Iván Zulueta

Cuando hace solo unos días murió Peter Bogdanovich, una de las anécdotas que más contaba era su inquietud con respecto a que nada de lo que hiciera estuviera a la altura de su gran filme, La última película. Inquietud que compartía con su buen amigo Orson Welles y que bien podría extrapolarse a nuestro país con Iván Zulueta. Aunque en el caso del cineasta vasco fue mucho más radical pues directamente no volvió hacer una película después de Arrebato.

Arrebato no fue solo una película que marcase a ese director maldito, sino también a buena parte de la generación de cinéfilos que la vieron en su estreno en 1979 sin saber lo adelantada que estaba a su época. Por su reflexión posmoderna del propio cine, por la hibridación de géneros y sobre todo por su avanzado uso del montaje y el sonido. Sonido que ahora se hace especialmente valioso en una nueva copia.

Por eso FlixOlé estrena ahora esta versión inédita hasta la fecha del clásico de culto por experiencia en el cine español. Una copia mejorada que ya han podido disfrutar miles de personas en los cines que tiene Tarantino en Los Angeles, en el Anthology Film Archives de Nueva York, en la Cineteca madrileña y que podrán ver todos en la plataforma a partir de este 21 de enero.

Fotograma de 'Arrebato' Cinemanía

Para aquellos que aun no sepan de qué va Arrebato (aunque sería complicado definirla), narra el encuentro entre la pareja formada por el director de serie B José Sigardo y su pareja Ana (Cecilia Roth) con Pedro (Will More), otro cineasta en ciernes con una visión un tanto particular del cine y en plena crisis creativa.

Arrebato también fue un referente para cineastas como Pedro Almodóvar (quien prestaba su voz a la película en una graciosa escena) y tantos otros, pero también fue un adelanto de la estética y cultura que estaba por venir con la Movida Madrileña. Poco más se puede decir pues con una película así lo mejor es dejar que hablen sus imágenes, y en Arrebato no son precisamente pocas las que se quedan grabadas.

