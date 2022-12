Antes del terremoto de DC hubo planes de adaptar 'Crisis en Tierras Infinitas' con Henry Cavill como Superman

Dwayne Johnson tenía plena confianza en Black Adam. Ahora el film, tras un estreno que no ha dado beneficios y habría congelado las opciones de una secuela, forma parte de una serie de conflictos en la actual directiva de DC Studios, pero antes de que esto ocurriera Johnson se las ingenió para ubicar en él la reaparición de Henry Cavill como Superman. Poco antes de abandonar The Witcher, el actor se paseó por la escena poscréditos de Black Adam y más tarde confirmó oficialmente en Instagram que su Superman volvería a DC, luego de su última aparición en Liga de la Justicia. El problema es que a la secuela de El hombre de acero, que supondría esta vuelta, le está costando lo suyo concretarse. Hasta el punto de que hay quien especula que nunca va a ver la luz.

DC querría un enfoque optimista, estilo el Superman de Richard Donner, y Andy Muschietti habría sido el director tanteado tras lidiar con otro cacao de aquí te espero en The Flash. La cancelación de Wonder Woman 3 ha sembrado la duda sobre cada proyecto derivado del Snyderverso, y arroja otra perspectiva a la lucha que en su día mantuvo Johnson con DC para traer a Cavill a Black Adam. “Seis años hablando de esto, y ellos diciendo que no. Ahora que ese liderazgo ya no está ahí, quizá haya dado paso a una nueva era para DC”, declaró. Con “ese liderazgo” se refería a Walter Hamada, presidente de DC Films durante cuatro años que abandonó recientemente el puesto, sustituido por James Gunn y Peter Safran mientras el sello se rebrandeaba como DC Studios.

Todo indicaba, entonces, que Hamada no quería oír hablar de la vuelta de Cavill, pero a pocas semanas en el puesto se intuye que la reticencia vendría de Gunn y Safran (quienes, ahora mismo, dudan de si meter otro cameo de Cavill en The Flash por si luego no hay El hombre de acero 2). El blog Heat Vision, en el Hollywood Reporter, recoge en ese sentido que Hamada de hecho sí llegó a albergar planes con Cavill como Superman. Todo nos devuelve a The Flash: aparte de cobijar las apariciones de Ben Affleck y Michael Keaton como Batmans de distintos universos, el film de Muschietti habría sentado las bases para un gran crossover donde confluirían dimensiones y líneas temporales, estilo lo que sería en el MCU el futuro díptico de los Vengadores para concluir la Saga del Multiverso.

Dicho crossover adaptaría un famoso arco de los cómics, Crisis en Tierras Infinitas. Cavill, como Superman, habría sido uno de los múltiples personajes involucrados, pero puede que esto fuera antes de que The Flash atravesara un infierno productivo a cuenta de los problemas con la justicia de Ezra Miller. Ahora que Hamada está fuera, los fans pueden consolarse con que Crisis en Tierras Infinitas sí haya sido adaptada después de todo: en la televisión, como evento del Arrowverso en 2019.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.