James Gunn niega que 'El hombre de acero 2' de Henry Cavill esté en peligro: "Es una prioridad"

Esta semana asistimos al enésimo terremoto en DC Studios. James Gunn y Peter Safran son los nuevos presidentes, fichados por David Zaslav para poner orden en su universo superheroico al estilo Marvel (donde Gunn ya ha trabajado, y de hecho en 2023 estrena Guardianes de la Galaxia. Volumen 3), y ambos trabajan en un plan “de ocho a diez años”. Todo apunta a que este plan pasa por reducir al mínimo la presencia del llamado Snyderverso: conjunto de personajes que podrían tener los días contados y de los que ya tenemos una sonora baja. Wonder Woman 3 ha sido cancelada luego de que la directiva considerara que el guion propuesto no se ajustaba a sus planes, de modo que Patty Jenkins está fuera y a saber qué pasa con el futuro de Gal Gadot como Diana Prince.

Entretanto Aquaman and the Lost Kingdom se perfila como la última película de Jason Momoa como Aquaman (quizá se mantenga en el estudio interpretando a otro personaje, Lobo), y los responsables de The Flash se están pensando aún cómo completar su película, tan largamente pospuesta. Todo porque, aunque Ezra Miller se haya tranquilizado y el film pueda estrenarse el 16 de julio de 2023, aún no se sabe si incluir o no un cameo de Henry Cavill como Superman. El actor retomó el personaje en Black Adam (película de Dwayne Johnson que va a quedarse sin secuela por no dar beneficios), con la promesa de anticipar una secuela de El hombre de acero, y era un poco lo que se pretendía también en The Flash. El problema es que a lo mejor esa secuela nunca llega a existir.

La cancelación de Wonder Woman 3 ha llevado a especulaciones de que Gunn y Safran no están seguros de si seguir adelante con El hombre de acero 2. Una situación que acaba de estallar en Twitter, donde el director de El Escuadrón Suicida quiso celebrar el aniversario del Superman de Richard Donner y descubrió cómo están los ánimos ahora mismo. “Superman se estrenó hoy hace 44 años”, escribió Gunn junto al póster de 1978 que incluía el famoso claim “Creerás que un hombre puede volar”. Un usuario le preguntó entonces qué intentaba decir con eso, elucubrando que el cineasta estaba referenciando a la película de Cavill en el limbo. “Intento decir que es el 44 aniversario del estreno de Superman, que es una gran película”, dijo Gunn.

A continuación le preguntaron si Superman volvería a la pantalla, y respondió: “Sí, por supuesto. Superman es una gran prioridad, si no la mayor prioridad”. Lo curioso del asunto es que, según el reportaje de The Hollywood Reporter que desató la tormenta, la idea con El hombre de acero 2 era inspirarse en el film de Richard Donner, apartándose de la oscuridad de los films de Zack Snyder para dar con un Superman más luminoso, que dirigiría Andy Muschietti (el mismo de The Flash). Sin embargo DC Studios aún no ha encontrado guionista que lo escriba, y no hay ni siquiera un contrato firmado.

Superman premiered 44 years ago today. ❤️💫 pic.twitter.com/FRtl4noDwI — James Gunn (@JamesGunn) December 10, 2022

La conversación en Twitter, entretanto, continuó. A Gunn le preguntaron si Ryan Reynolds volvería como Linterna Verde. Gunn dijo que no, y le replicaron que Reynolds quería hacerlo cuando Snyder estaba a los mandos. Gunn dijo “No era así” conteniendo la furia, que terminó por estallar cuando alguien sugirió que el regreso de Superman estaba en peligro porque al director no le gusta Cavill. “Qué raro, ¡parecías tan al corriente de la situación! De todas formas me acaban de contactar cuarenta personas para decirme que te acaban de expulsar del sótano de tu madre. Lo siento mucho, tío”, exclamó perdiendo la paciencia.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.