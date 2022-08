Anne Heche es hospitalizada en estado crítico tras un accidente de coche en Los Ángeles

Este viernes la actriz Anne Heche se vio involucrada en un aparatoso accidente de tráfico en Los Ángeles. Según informa la CNN, la intérprete de Seis días y siete noches conducía un MiniCooper azul a gran velocidad cuando se estrelló contra una pequeña casa en el 1.700 de la avenida Walgrove, en la zona de Mar Vista al oeste de Los Ángeles. El coche se estampó contra la fachada del edificio, quedando completamente destrozado y estallando en llamas. Heche ha ingresado en el hospital más cercano con graves quemaduras y en estado crítico. Por ahora no se sabe de si estaba bajo la influencia del alcohol o las drogas.

Un vídeo publicado por TMZ muestra cómo Heche fue trasladada en ambulancia desde el lugar del accidente, a partir de una fachada que mostraba igualmente daños importantes. El ocupante de la vivienda, por su parte, ha salido ileso, y poco después ha trascendido que minutos antes de la colisión Heche había tenido otro accidente en el mismo complejo residencial, contra el garaje de otra vivienda donde había perdido el control del vehículo. La actriz, que tenía previsto intervenir en un evento de la Asociación de los Críticos de la Televisión la semana que viene, se encuentra ahora en cuidados intensivos con la esperanza de que pueda salir de esta, mientras se intenta aclarar qué ha motivado el accidente.

Heche, de 53 años, saltó a la fama en los 90 por la serie Otro mundo, y además de intervenir en Donnie Brasco, Sé lo que hicisteis el último verano o la citada Seis días y siete noches (que protagonizó junto a Harrison Ford), su nombre terminó siendo muy mediático por la relación con Ellen DeGeneres. La presentadora salió del armario como lesbiana entonces, y Heche saltó a primera línea pública al ser su pareja. Cuando rompieron en el 2000, sin embargo, la actriz quedó relegada al ostracismo, algo que siempre achacó a la ruptura con DeGeneres. Lo que no impidió que siguiera participando en televisión, dejándose ver por Ally McBeal, Everwood o la inminente serie de The Weeknd y Sam Levinson, The Idol.

