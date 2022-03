Anne Hathaway tira a Kelly Clarkson al suelo con su interpretación de 'Since U Been Gone'

Kelly Clarkson tiene uno de los chorros de voz más potentes de la música pop actual, eso es bien conocido. Anne Hathaway ha demostrado a todos aquellos que no vieron su interpretación de Fantine en Los miserables (2012), por la que ganó el Oscar de mejor actriz de reparto, que ella tampoco es que vaya escasa de torrente de voz precisamente.

Además, Hathaway ha arrasado jugando en el propio terreno de juego de Clarkson. El vídeo que se ha hecho viral con la gran interpretación musical de la actriz procede de The Kelly Clarkson Show, el talk show de la cantante, adonde acudió como invitada para promocionar la serie WeCrashed que protagoniza con Jared Leto en Apple TV+.

Allí, Anne Hathaway sorprendió a todos los mortales, incluida la propia Kelly Clarkson, con su interpretación de Since U Been Gone, uno de los mayores éxitos de la texana, procedente de su segundo disco, Breakaway, publicado en 2004. Fue tan grande el impacto que la cantante se tiró al suelo y todo en señal de admiración.

Hathaway cantó Since U Been Gone dentro de una prueba del show de Kelly Clarkson que consiste en identificar la canción que interpreta los músicos en el estudio y seguir cantándola. La sorpresa para Clarkson fue mayor porque la actriz reconoció su propio tema de inmediato, mucho antes que ella. "¿Cómo te la has podido saber desde ahí?", exclamaba la cantante. "Kelly, no entiendes lo mucho que todos adoramos esta canción", le contestó Hathaway.

¿Quieres recibir todos los viernes en tu correo las mejores recomendaciones de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.