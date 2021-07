Andrew Niccol detiene su película sobre la matanza de Christchurch tras el rechazo de la comunidad musulmana

El director Andrew Niccol ha anunciado que la producción de They Are Us, su película sobre la matanza en las mezquitas de Christchurch (Nueva Zelanda), detendrá su producción hasta nuevo aviso. Niccol ha tomado esta medida después del rechazo de los musulmanes neozelandeses a una copia filtrada del guion, tachado de "obsceno" e "insensible".

Las críticas de la comunidad musulmana se centran en el protagonismo de Rose Byrne, que interpretará a la primera ministro Jacinta Ardern. The Guardian (vía IndieWire) recoge opiniones según las cuales la película debería centrarse en las víctimas del doble atentado.

Tras filtrarse el guión, una petición online pidiendo la cancelación de la película alcanzó 75.000 firmas en internet. Esta reacción adversa provocó la dimisión de la productora Philippa Campbell.

En un comunicado, Niccol lamenta haber ofendido a las familias de las víctimas, y señala que el libreto filtrado no es el definitivo. "El guion está lejos de ser la versión definitiva, y no estaba pensado para llegar a los miembros afectados de la comunidad musulmana", explica el cineasta, detallando que su función era conseguir inversores para el proyecto.

La matanza de Christchurch tuvo lugar el 15 de marzo de 2019, cuando un terrorista de extrema derecha tiroteó dos mezquitas de la localidad en plena oración del viernes. El crimen dejó 51 víctimas mortales y 40 heridos.

