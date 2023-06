Amy Schumer arremete contra Alec Baldwin (y su esposa Hilaria) en el último especial de Netflix

En la última ceremonia de los Oscar tuvimos a Amy Schumer en estado de gracia. La humorista aseguró que en la anterior gala había querido hacer un chiste concreto, pero no se lo habían permitido. “Iba a empezar con un chiste que mi abogado me advirtió que no hiciera. ¿No mires arriba es el título de una película? Más bien “no mires” al cañón de la pistola de Alec Baldwin. No se me permitió decir nada de eso en los Oscar, pero sí permitieron que alguien fuera a abofetear a alguien”.

Con una misma punchline, la actriz de Y de repente tú destrozó tanto a Will Smith (que en aquella gala agredió a Chris Rock) como a Baldwin, que había disparado accidentalmente a la directora de fotografía Halyna Hutchins en el set de Rust. Hutchins murió y conmocionó a Hollywood, de forma que Baldwin y otros implicados afrontaron medidas legales sin que nada de eso impidiera que la película, eventualmente, retomara su rodaje. Schumer acaba de abordar nuevamente el caso.

Ocurre en su nuevo especial stand up, que ya está disponible en el catálogo de Netflix. Se titula Amy Schumer: Emergency Contact, y desde el escenario la humorista (que hace escasos días detallaba por qué se había desvinculado de un proyecto tan prometedor como Barbie) ha escogido como víctimas tanto a Baldwin como a su esposa, Hilaria Baldwin. De hecho es Hilaria quien más mofas ha suscitado, en tanto a su nombre y a un vínculo con España que Schumer se toma a chacota.

Emergency Contact gira en torno a temas como la maternidad o el matrimonio, pero también a las particularidades de Hilaria Baldwin. “Hilaria de España es en realidad Hillary de Boston”, sostiene Schumer. Se refiere a que Hilaria Baldwin nació como Hillary Thomas en Boston, Massachusetts. Con lo que “no es española de ninguna forma”. “Sus padres no son de España, nadie en su vida es de España”.

Schumer se burla de los nombres que ha escogido para sus hijos: “Los han llamado a todos con nombres muy españoles como Jamón, Croqueta o Flamenco” (En realidad tienen nombres como Rafael Thomas, Leonardo Ángel Charles o Romeo Alejandro David, con lo que quizá los chistes son inevitables). “Lo que digo tiene sentido. Creo que lo que ha pasado es que ella tuvo la suerte de ir a España, algunos de vosotros habéis estado y es genial, ¿no os encanta?”, prosigue Schumer.

“A mí me encanta. Pero a Hillary de Boston le encantó hasta el punto de decir ‘¡voy a ser de allí!’”. Y entonces llega, inevitablemente, la pulla a Alec Baldwin. “Esta mujer, desde que conoció a su marido, ha fingido que es de España. Y su marido disparó a alguien… lo que quiero decir es que a ninguno de ellos les importa nada un carajo”.

