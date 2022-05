Amy Adams protagonizará lo nuevo de Marielle Heller (‘Un amigo extraordinario’)

Tres películas le han bastado a Marielle Heller para colocarse a la vanguardia del cine estadounidense, ayudando en esto que dichas tres películas sean formidables. Debutó con Diary of a Teenage Girl, se consagró con ¿Podrás perdonarme algún día?, y logró saquear los lagrimales del respetable con la ayuda de Tom Hanks en Un amigo extraordinario. En este tiempo Heller también ha podido ser reconocida por el gran público a partir de su aparición en Gambito de dama como madre adoptiva de Anya Taylor-Joy, pero esto no ha servido para paliar el deseo de que saque adelante algún nuevo proyecto.

Por suerte, Nightbitch va viento en popa. El año pasado Rachel Yoder publicó dicha novela, y los derechos de adaptación fueron adquiridos por Bond Group, la productora de Amy Adams. Bond Group se ha acabado asociando con un estudio tan reputado como Annapurna (en la que sería su quinta colaboración con Adams, tras The Master, La gran estafa americana, El vicio del poder y Her), y el plan es que la misma Adams protagonice la película una vez se ha confirmado que Marielle Heller será la directora. Ocurre poco después de que Adams haya protagonizado dos títulos tan vapuleados como La mujer en la ventana y Querido Evan Hansen, al tiempo que termina de rodar la secuela de Encantada.

Según recoge IndieWire, Searchlight Pictures se encargará de distribuir Nightbitch finalmente, habiéndola descrito como “una película de lo más provocadora”. Una vez se ruede, Nightbitch tendría un estreno directo en streaming, a través de la plataforma Hulu, con lo cual podemos esperar que en España la veamos a través de Star, subcatálogo de Disney+. Nightbich se articula como una disección siniestra de la maternidad, a camino entre el thriller y el horror surrealista, presentándonos a una madre (Adams) que empieza a perder el juicio luego de que su marido se vaya de viaje por trabajo y quede sola al cargo de su hijo de dos años. Las reminiscencias a Babadook parecen inequívocas, pero aún hay más.

La madre interpretada por Adams cree que se está transformando en una especie de perro, como un álter ego salvaje al que tratará de apaciguar con la ayuda de las otras madres del vecindario. Nightbitch empezaría a rodarse en Los Ángeles este otoño, y Heller ya ha declarado sentir un gran entusiasmo por el proyecto. “Un sueño hecho realidad”, dice que es. “El libro de Rachel Yoder me dejó sin aliento. No me había sentido así desde que leí hace años Diary of a Teenage Girl. El relato oscuro e hilarante de Rachel sobre la maternidad y la rabia me hizo conectar mucho. Y adaptarlo con la idea de que Amy Adams lo protagonizara ha sido lo que me ha hecho seguir adelante en la pandemia”, concluye.

