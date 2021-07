Alicia Vikander sigue confiando en que habrá secuela de 'Tomb Raider'

Hace ya tres años, Alicia Vikander se metía en la piel de la heroína de acción Lara Croft, protagonista de la exitosa saga de videojuegos, en Tomb Raider, una nueva aproximación al personaje que ya interpretara Angelina Jolie (Lara Croft: Tomb Raider y Tomb Raider: La cuna de la vida), que recuperaba a la versión más juvenil y moderna del personaje.

La producción, dirigida por Roar Uthaug, recaudó 275 millones de dólares en todo el mundo, pero no fue recibida precisamente con entusiasmo por el público y los fans del personaje. Pese a todo, la secuela del filme no tardó en ponerse en marcha un año después, con Amy Jump como guionista y Ben Wheatley en la silla del director.

Inicialmente, esta segunda parte tenía previsto llegar a los cines en marzo de este año, pero debido a la pandemia, el rodaje se retrasó y Wheatley abandonó el proyecto. Misha Green (Territorio Lovecraft) llegó en enero de 2021 para escribir y dirigir la película, cuyo título provisional es Tomb Raider: Obsidian.

Estos últimos meses, no hemos conocido más detalles sobre el estado del filme. Sin embargo, Alicia Vikander ha concedido ahora una entrevista a Collider, en la que se ha mostrado esperanzada al ser preguntada por si habrá o no secuela: "Antes del Covid, te habría dicho que sí. Y ahora pienso que sigue siendo un sí. No le han dado luz verde, pero están haciendo el guion y creo que todo el mundo está emocionado y les encantaría volver a ver a Lara".

Vikander ha contado que aún no ha leído el guion y ha asegurado que Green está trabajando en él: "Es muy reciente. Es ahora, cuando el mundo se ha levantado y ha vuelto a correr, que se ha empezado a escribir el guion. Misha está a bordo y está trabajando en el guion ahora mismo. Así que estoy muy emocionada por leer algo pronto".

Además de firmar el guion, Green volverá a ponerse tras las cámaras tras haber dirigido uno de los capítulos de Territorio Lovecraft. Su carrera siempre ha estado ligada a la escritura de libretos de series como Hijos de la anarquía, Héroes o Underground. Esta es su gran oportunidad para ponerse al mando de una gran producción, también como directora.

