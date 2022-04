Alicia Vikander recuerda una escena de desnudo en la que se sintió desprotegida: "No estuvo bien"

Pese a que actualmente casi toda producción cuenta con un coordinador de escenas íntimas que se asegura de que los actores se sientan seguros rodando desnudos o secuencias sexuales, esta figura no siempre ha estado ahí. Sin ir más lejos, Alicia Vikander ha recordado en una entrevista para Harper’s Bazaar que no siempre se ha sentido segura en este tipo de escenas a lo largo de su filmografía.

Vikander, a la que veremos en la serie de Olivier Assayas Irma Vep, ha afirmado que los coordinadores "deberían haber existido al principio de mi carrera" para así haber evitado encuentros incómodos. "He estado en situaciones que no estaban bien, en las que no me sentí protegida", ha desvelado.

La actriz sueca ha descrito la siguiente situación que vivió en un set: "Todo el mundo estaba ocupado haciendo sus cosas y, en medio de todo eso, tienes a una actriz que se sienta allí desnuda durante un par de horas. Y se supone que alguien va a llegar con una bata, pero no lo hace. Después te das cuenta de que eso no estaba bien. Deberían haberme cuidado".

Vikander ha tenido que desnudarse para rodar escenas de sexo en Tulip Fever o La música del terremoto, entre otros títulos, y reconoce que "nunca es fácil" hacer este tipo de secuencias. "Lo único que no se puede improvisar es una escena íntima. Tienes que crear una coreografía y respetarla", ha explicado: "Es lo peor del mundo hacer esas escenas. Estoy muy cómoda con mi cuerpo y he hecho bastantes desnudos y escenas de sexo, pero nunca es fácil".

Una sola toma

En una entrevista para esta misma publicación en 2019, Vikander aseguró que trata de hacer las escenas de desnudo en una sola toma. "Hice mi primera escena de sexo a los 20 años y siempre ha sido muy técnico, como debe ser", contaba: "Le digo al equipo que va a ser una toma. Así, todo el mundo en el set está listo, porque hay que hacerlo en una toma".

"Creo que esa es la forma de hacerlo porque después todo el mundo se siente cómodo y con suerte, aunque es muy raro e incómodo, hay algo de magia que sale de la lente y convencerá al público", añadía.

