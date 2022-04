Estrellas que lo pasaron mal posando desnudas: de Emilia Clarke en 'Juego de tronos' a Sharon Stone

No pocas han sido las actrices en la historia del cine que se han visto obligadas a rodar escenas con las que no se sentían del todo cómodas. Alicia Vikander ha sido la última en denunciar este injusto comportamiento en un set de rodaje, pero es tan solo un nombre más que añadir a la lista de intérpretes (sí, también hay algún hombre) que lo han pasado mal con escenas de desnudo tanto en cine como en televisión.

Kate Winslet en 'Titanic'

Fue uno de los papeles que marcó su carrera, pero Kate Winslet desearía no haber hecho jamás esa escena. Así es, estamos hablando de la secuencia en la que DiCaprio pinta a Rose desnuda con el collar azul. La actriz británica ha explicado en numerosas ocasiones que se lamenta de aquella escena porque no se sentía en absoluto cómoda posando desnuda, pero que era joven e insegura y no se vio capaz de decir nada al respecto.

Maria Schneider en 'El último tango en París'

Conocida por ser una película con alto contenido sexual, en El último tango en París había una escena en la que el personaje de Maria Schneider era sodomizada por el de Marlon Brando utilizando mantequilla como lubricante. Esta escena no solo no estaba en el guion original sino que además la actriz no tenía ni idea de lo de la mantequilla. Schneider confesó más tarde haberse sentido humillada "y un poco violada", así como llamó manipulador al director de la película, el italiano Bernardo Bertolucci.

'One Tree Hill': Hilarie Burton y Sophia Bush

Antes de Euphoria estaba One Tree Hill. La serie sobre un grupo de adolescentes que viven en un pueblo de Carolina del Norte se convirtió en una de las más icónicas de principios de los 2000 (con permiso de The O.C.), pero tras sus cámaras no se respiraba el mismo buen rollo. Dos actrices denunciaron años más tarde comportamiento inapropiado por parte del creador de la serie, Mark Schwann.

"Yo estaba llorando en mi camerino, diciendo 'No quiero hacer esto'. Se siente sucio. Se siente como que están tratando de sexualizarlo todo" declaraba Hilarie Burton en referencia a la primera temporada de la serie, en la que tuvo que rodar varias escenas subidas de tono junto al personaje de Chad Michael Murray, Lucas.

Lo mismo le ocurrió a Sophia Bush, quien también afirmó que se aprovecharon de ellas por ser jóvenes y no saber lo que estaban haciendo. Su personaje, Brooke, fue presionada para aparecer en numerosas escenas con ropa interior, e insistió a Schwann para que dejara de escribir estas escenas: "Mirando hacia atrás, podemos ver las formas en que fuimos fetichizadas. Teníamos esta idea de que se suponía que lo sabíamos todo y que teníamos respuestas, y que éramos, en última instancia, profesionales, cuando ni siquiera sabíamos cuáles eran los términos técnicos... Teníamos adultos en los que confiábamos, que ahora entendemos que estaban siendo realmente controladores y manipuladores".

Hilarie Burton y Sophia Bush en 'One Tree Hill' Cinemanía

Ben Stiller en 'Y de repente llegó ella'

Puede que la mayoría de casos en los que estrellas lo hayan pasado mal sean prácticamente mujeres, pero eso no excluye a los hombres por completo. El caso más sonado probablemente sea el de Ben Stiller, quien en 2004 protagonizó un desnudo integral junto a Jennifer Aniston en la gran comedia romántica Y de repente llegó ella.

En aquella época Stiller no sabía nada acerca de los dobles de cuerpo, porque de haberlo sabido lo habría solicitado. El actor de Noche en el museo no se sintió nada cómodo exponiendo su cuerpo, y aunque el director de la película (Jon Hamburg) le prometió que retiraría la escena si al público no le hacía gracia, nunca llegó a hacerlo.

Thandiwe Newton en 'Crash'

Crash no solo estuvo envuelta en polémica por llevarse el Oscar a mejor película en 2006. Tras sus cámaras tuvo lugar un desafortunado episodio con Thandiwe Newton como protagonista. La actriz no fue avisada de que tendría una escena en la que era violada hasta justo antes de rodarla. Y, al enterarse de lo que tenía que hacer, regresó a su camerino y rompió a llorar porque no se sentía cómoda: "Estaba muy preocupada y disgustada".

Nicole Kidman en 'Big Little Lies'

Todos aquellos que han visto la serie de HBO seguramente recuerden que las escenas más intensas eran las que protagonizaban Nicole Kidman y Alexander Skarsgaard, quien daba vida a su violento marido en la ficción. A pesar de su extensa experiencia, la actriz australiana ha confesado que aquellas escenas fueron de lo más traumático que ha tenido que rodar: "No podía levantarme. No quería levantarme. Y recuerdo que Jean-Marc (el director, recientemente fallecido) se acercó y me puso una toalla entre las tomas porque estaba como... Me sentí completamente humillada y devastada. Y enfadada por dentro".

Sharon Stone en 'Instinto básico'

Su escena se ha convertido en icono del cine, pero en su momento Sharon Stone no disfrutó lo más mínimo filmándola. La actriz no era consciente de que iban a mostrar sus partes íntimas y rodó la escena incómoda. "Él [el director, Paul Verhoeven] me aseguró que no se vería nada. Así que me quité la ropa interior y se la metí en el bolsillo de la camisa", aseguraría Sharon Stone más tarde. La actriz entró en shock cuando fue a ver la película al cine con sus amigos y descubrió que sí había sido engañada.

Emilia Clarke en 'Juego de tronos'

Nuestro último caso y quizá el más flagrante de los últimos años en televisión es el de Emilia Clarke. La actriz que dio vida a Daenerys Targaryen confesó que se sintió obligada a hacer una "jodida tonelada" de desnudos en la primera temporada de Juego de tronos. Calificó aquellas escenas como "aterradoras" y dijo que, como acababa de salir de la escuela de arte dramático, asumió que las escenas de desnudo estaban en el guion, y por tanto eran necesarias. Clarke volvería a aparecer desnuda más tarde, en la temporada 6, esta vez asegurando sentirse mucho más cómoda.

