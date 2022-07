Alicia Vikander confiesa que la fama le ha hecho ser miserable

Una forma recomendable de medrar en Hollywood, y de hacerlo entre grandes críticas, es alternar producciones comerciales con otras más independientes, de mayor prestigio. Alicia Vikander, que ganó el Oscar por La chica danesa, lo sabe bien. La actriz ha participado en blockbusters como Tomb Raider y Operación U.N.C.L.E. a la vez que aparecía en Ex Machina, El caballero verde o, sin ir más lejos, Irma Vep, serie dedicada al mundo del cine que ha desarrollado Olivier Assayas y que podemos ver en HBO Max. Es este uno de sus últimos proyectos, según hemos sabido que la secuela de Tomb Raider que dirigiría Misha Green ha quedado suspendida por la venta de MGM a Amazon.

Vikander planea seguir llevando su carrera por estos derroteros, pero durante una entrevista con The Sunday Times se ha puesto introspectiva para asegurar que, del trabajo de la actuación, lo que más le desagrada con diferencia es la exposición pública que conlleva la fama. De hecho, la actriz de Ex Machina cree que ser una celebridad ha traído mucho sufrimiento a su vida. “Cuando, a los ojos de los demás, estaba en la cima de la fama, es cuando más triste estuve. Me decía a mí misma ‘asúmelo, es increíble’. Pero no sabía qué hacer. Había todos esos vuelos de primera clase, habitaciones de cinco estrellas… pero siempre estaba sola”, recuerda, posiblemente sobre los días en que compitió por el Oscar.

“Era muy solitario. Si no tuviera amigos a los que llamar, habría sido difícil. He visto lo que puede pasarle a la gente del sector”. Vikander cree que la fama impide que te puedas relajarte. “A veces uno pasa por cosas difíciles y, si tiene trabajo de oficina, puede alejarse un poco. Pero hay veces que yo misma o compañeros hemos pasado por algo y, bueno, no puedo entender cómo han podido ir después a la alfombra roja”. Sus palabras se alinean, por otra parte, con unas declaraciones de hace tiempo sobre la incomodidad que le produce grabar escenas de sexo.

“He estado en situaciones que no estaban bien, donde no me sentía protegida. Lo único que no se puede improvisar es una escena íntima: hay que hacer una coreografía y atenerse a ella”, explicó entonces.

