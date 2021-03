Àlex y David Pastor (‘Hogar’) dirigirán un spin-off español de ‘A ciegas’

El primer largometraje como directores de los hermanos Àlex y David Pastor fue Infectados (Carriers), contando en 2009 con producción internacional (su protagonista era Chris Pine) e ilustrando prematuramente su interés por manejar tramas apocalípticas. De hecho, en 2013 estrenaron Los últimos días, y luego del éxito de Hogar en Netflix han sido fichados por la compañía para regresar a un mundo colapsado en el recién anunciado spin-off de A ciegas. Según recoge The Hollywood Reporter, los hermanos Pastor serán los encargados de dirigir una película ambientada en el mismo mundo que el film de Sandra Bullock, pero centrándose en lo ocurrido dentro de España.

A ciegas, estrenada en 2018, se convirtió rápidamente en un gran hito de Netflix, alcanzando los 26 millones de reproducciones en su primera semana. El debut de los hermanos Pastor en la plataforma de streaming con Hogar, por su parte, vino protagonizado por Mario Casas y Javier Gutiérrez y obtuvo buenas críticas a su estreno en plena pandemia, siendo previsible que Àlex y David prolongaran su asociación con Netflix. El spin-off de A ciegas, del que no se sabe nada más allá de su localización (y de que estará rodada mayormente en español) supone por su parte un nuevo ejemplo del plan de la plataforma por desarrollar universos cinematográficos en los márgenes de su catálogo.

Ejército de los muertos, que Zack Snyder estrena el 21 de mayo, inauguraría un universo zombi que ya tiene lista su primera prolongación, con aquella Army of the Dead: The Prequel que Netflix ha producido en Alemania. Por otra parte, los hermanos Joe y Anthony Russo ya han confirmado su deseo de que Tyler Rake (otro estruendoso éxito del servicio de streaming) inaugure un universo cinematográfico propio, en torno al protagonista y a algunos personajes secundarios. La historia de A ciegas, dirigida originalmente por Susanne Bier, se expandirá a manos de los hermanos Pastor indagando en esa amenaza sobrenatural a la que ya se enfrentara Bullock y su familia.

Aún no tiene fecha de estreno ni reparto confirmado, pero el film está en manos de Dylan Clark y Chris Morgan, productores de A ciegas y principales impulsores de este ambicioso proyecto.