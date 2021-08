Álex de la Iglesia se reunirá con Carmen Maura en una próxima película de terror

En el año 2000, La comunidad supuso el inicio de una provechosa relación creativa. Álex de la Iglesia recurrió a Carmen Maura para el papel protagonista de una de sus películas más celebradas, dirigiéndola nuevamente en 800 balas y Las brujas de Zugarrramurdi. El cineasta nunca ha ocultado lo mucho que disfruta trabajando con Maura, y parece que en el futuro se divisa una nueva oportunidad de colaborar. Sería en un próximo film de terror, que De la Iglesia rodaría una vez estrenara Veneciafrenia (con fecha para este 26 de noviembre), El cuarto pasajero (road movie en cuya producción se encuentra involucrado ahora mismo) y una hipotética continuación de su serie 30 monedas.

Fotogramas se hace eco en exclusiva de esta intención, confirmada por director y actriz en un reportaje con motivo del 21 aniversario del estreno de La comunidad que también cuenta con la intervención de Emilio Gutiérrez Caba. “A Carmen Maura no la he abandonado nunca, siempre tienes la idea de que Carmen va a protagonizar una de tus películas”, asegura De la Iglesia. “Siempre he tenido tres o cuatro historias para ella, pero ahora tengo una barata y fácil de hacer. Sería de terror, obviamente”. La intención de volver a colaborar con la actriz nunca le ha abandonado, y ahora se divisa una cuarta oportunidad en algún punto de su congestionada agenda.

“Me hace muchísima ilusión hacer otra película con él. Me habló del proyecto hace tiempo y pensaba que ya no me iba a dar tiempo a hacerla”, declara Maura por su parte, que actualmente rueda para Paco León una película inspirada en El mago de Oz. Ni ella ni De la Iglesia han dado más pistas sobre el argumento de su proyecto en común.

