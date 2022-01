Alec Baldwin ha entregado finalmente su móvil para la investigación de ‘Rust’

El pasado 16 de diciembre la oficina del sheriff de Santa Fe requirió formalmente el teléfono móvil de Alec Baldwin para proceder a su registro. Baldwin es uno de los principales focos de la investigación que inspecciona las circunstancias de la producción de Rust, no solo por haber sido quien disparó accidentalmente a la directora de fotografía Halyna Hutchins provocando su muerte, sino también por su posición de productor del western. Baldwin se encontraba en un ensayo de la grabación de la película en el rancho Bonanza Creek de Nuevo México cuando la pistola que creía que estaba cargada con balas de fogueo alcanzó tanto al director Joel Souza, hiriéndole, como a Hutchins.

Ha pasado un mes exacto desde que la policía solicitara el móvil, y no ha sido hasta ahora que el actor lo ha puesto a su disposición, según recoge The Hollywood Reporter. Poco después de que las autoridades emitieran la orden esta empezó a tramitarse en la oficina del fiscal del distrito, entorpeciendo el proceso hasta el punto de que la rumorología empezó a circular: Baldwin estaría negándose a cooperar con la investigación del tiroteo. Como respuesta el pasado 8 de enero el actor publicó en Instagram un vídeo donde aseguraba que “cualquier sugerencia de que no estoy cumpliendo con las solicitudes u órdenes de registro es mierda, es mentira”.

Días después, la oficina de Santa Fe confirmó a los medios que Baldwin aún no había entregado el móvil. El actor había explicado previamente que la tardanza se debía a la dificultad de coordinar las jurisdicciones entre los estados de Nuevo México y Nueva York, donde él tiene su domicilio, pero en cualquier caso el teléfono ya ha llegado a manos de las autoridades, que buscarían en su historial de llamadas y mensajes alguna pista que ayudara a esclarecer qué ocurrió durante la producción de Rust. Paralelamente a esto el abogado de Baldwin, Aaron Dyer, ha emitido un comunicado defendiendo la conducta de su cliente.

“Desde este trágico incidente el señor Baldwin no ha dejado de cooperar con las autoridades, y cualquier sugerencia en sentido contrario es simplemente falsa. Solicitamos a las autoridades que obtuvieran una orden judicial para poder proteger su privacidad con otros asuntos no relacionados con Rust y hemos estado trabajando en este proceso”. El proceso, luego de una negociación entre la fiscalía y Dyer, ha concluido, y está por ver si conduce a algún tipo de avance en la investigación.

