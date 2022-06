[Annecy 2022] Alberto Vázquez: "Trabajo con universos de cuento para saltarme cualquier censura"

El artista gallego Alberto Vázquez lleva más de dos décadas desarrollando un fascinante universo personal tanto en sus cómics como en su trabajo en el mundo de la animación, por el que ya ha sido otorgado tres premios Goya.

Aprovechando su presencia en el festival internacional de Annecy, hablamos con él acerca de su nuevo largometraje Unicorn Wars, de próximo estreno en octubre.

Unicorn Wars es tu segundo largometraje como guionista y director. ¿Que dirías que aprendiste de la producción de Psiconautas, los niños olvidados que has aplicado aquí?

Creo que he aprendido mucho. Psiconautas fue un largometraje complicado, con un presupuesto muy pequeño. Estoy muy orgulloso de como quedó, pero costó mucho de hacer, el equipo también era muy pequeño... Y creo que hemos aprendido de nuestros errores. ¡Y también he aprendido a seguir trabajando con el mismo equipo! El director de animación, Khris Cembe, sigue siendo el mismo en Unicorn Wars, y lo mismo con animadores como Roc Espinet, Héctor Zafra, Santi Riscos, Pamela Poltronieri... son gente que ha sido clave en esta película.

El equipo de arte es prácticamente el mismo, solo que lo hemos ampliado porque esto es una coproducción gallega-vasca-francesa, con un estudio en París y otro en Angoulême. ¡Y hemos aprendido a coproducir! Es una película con más presupuesto, que sigue siendo tirando a bajo pero nos permite hacer muchas más cosas. Es una película ambiciosa, con batallas y muchísimos unicornos, que son muy difíciles de animar [ríe] Hemos cogido lo mejor de Psiconautas, nos lo hemos llevado aquí y lo hemos amplificado.

Ya que mencionas al equipo de animación, me ha parecido muy interesante el uso de distintos estilos visuales en la película, incluyendo un homenaje a Lotte Reiniger. ¿Como tomasteis esta decisión, y os implicó complicaciones contar con un proceso híbrido de animación?

Los distintos estilos visuales me parecían justificados por las decisiones narrativas de la historia. La parte del Libro Sagrado, como dices, es un homenaje a Reiniger; pero también a los códices medievales, que siempre me han fascinado. Las composiciones, la interacción entre texto e imagen... me parece supermoderno y además tiene un componente emocional, religioso y narrativo.

En la película se usa mucho la figura del unicornio de una manera muy gráfica, muy siluetada, con un trabajo que recuerda mucho a la ilustración clásica. ¡Y también nos interesaba mucho el uso del color! Me interesa que el color evolucione con la historia, que sea simbolista, que sea expresionista. Y que no sea naturalista. Incluso los flashbacks de Azulín están vistos por los ojos del personaje, así que los invade una tonalidad azul. Son ideas que son interesantes para darle variedad a la película, pero que al mismo tiempo están justificadas narrativamente.

Unicorn Wars Cinemanía

Además de escribir y dirigir la película, eres su director de arte, y estás involucrado en el storyboard y el diseño de personajes. ¿Como lo compaginabas?

Me gusta hacerlo fase por fase. Quiero estar desde el principio hasta el final: soy el director, tengo que tener el control. En el storyboard he podido elegir la gente con la que quería trabajar, y son una mezcla entre dibujantes de cómic y animadores.

¿Por qué? Porque también me interesa la visión de los dibujantes de cómic. Aunque no es lo mismo un storyboard que un cómic, pero me interesa muchísimo el uso de la narrativa. Y la producción ya es como una fábrica. Una vez terminamos la animática y llegamos a la producción, yo ya estoy agotado. ¡Es como que la película ya la he hecho! Pero luego queda ejecutarla, y para eso hay que saber delegar y confiar en la gente con la que trabajas.

El largo se inspira en tu cortometraje Sangre de unicornio. ¿Cuál fue la chispa que te llevó a pensar que podía tener vida más allá?

Me parecía interesante expandir este tema. Me gustaba la idea del corto, me gustaba el concepto... pero claro, a mí me gusta trabajar con universos muy corales, muy cerrados, y con muchos personajes. El corto fue un éxito a nivel mundial, pese a que lo hicimos con dos duros y entre dos personas. Lo hice con Giovanna Lopalco, una animadora y dibujante con la que siempre trabajo, y es un corto que funcionó muy bien y que creó mucha expectativa.

Así que en 2017 decidí expandirlo, con más temáticas y más personajes. Y para ello quise mezclar un poco mi universo de fábulas tenebristas, de cuentos que recuerdan a fábulas infantiles, con el género bélico y con una historia mitológica y religiosa. Y de esta mezcla ha salido la película, por eso siempre que la defino digo que es una mezcla entre Apocalypse Now, Bambi y la Biblia. Yo lo que quería era hablar un poco del origen común de todas las guerras: las guerras externas, en este caso los osos contra los unicornios, pero también la guerra interna entre Azulín y Gordi por el amor de su madre.

Cosa que también me hizo pensar mucho en el mito de Caín y Abel.

¡Sí, yo esta historia la veo como un pre-Génesis! Antes del Génesis, viene esto [ríe] Hay muchísimas referencias religiosas: son dos hermanos, son los que repueblan el mundo, los ositos tienen su propia religión y sus propias leyendas e ideologías...

Porque claro, es mucho más peligrosa una guerra con ideología que una sin ella. Los soldados no son carne de cañón, ellos van convencidos. Y me parece interesante porque la religión es un elemento de control de la sociedad, y también controla a los ositos y su opinión pública. Y es por ello que quieren reconquistar el bosque, porque consideran que les pertenece.

¿Y tuvisteis obstáculos en algún momento para tocar estos temas?

No, por suerte mis productores han apoyado esta película desde el primer momento. Ellos conocían el proyecto perfectamente, llevábamos tiempo trabajando en ello y les encantaba, así que no me pusieron pegas. Pero sí es cierto que en España hay cosas de las que no se habla, o no interesa hablar. Pero nosotros no hemos tenido problemas en ese sentido, y de hecho hemos conseguido financiación nacional.

¿Por qué? ¡Porque es un cuento! Y porque es universal, y porque no señala “esto es España”. Aunque lo es. Pero cuando tú trabajas desde la fábula, desde el cuento y desde ideas universales, todo el mundo se lo come. Y es por eso que yo trabajo con animalitos y universos de cuento: para hablar de la realidad, porque así pasas de cualquier censura y puedes hablar de esta temática desde otro punto de vista.

Unicorn Wars Cinemanía

¿Qué diferencias clave dirías que encuentras al trabajar en un corto frente a un largo? ¿Tienes preferencias?

Te iba a decir que un largo es mucho más complejo, pero hacer un buen corto también es muy difícil [ríe] Tienes una limitación temporal, y dependes mucho también de tu esfuerzo y de las ganas que tengas. Pero un largo tienes que pensártelo bien. Lo normal de los largos de animación es que fracasen, de alguna manera, al menos dentro de la animación para adultos. ¡Y también son mucho más caros, porque una película de ficción de imagen real se puede rodar en un mes! La de una de animación se va a los dos años, más preproducción, más posproducción...

El cine de animación es cine, pero es otro tipo de cine. Me recuerda más a un estudio de videojuegos que a una película de ficción o un documental. Luego es una película audiovisual, y es lo mismo, pero los procesos no tienen nada que ver. Las películas de animación son muy duras, y son muy difíciles de financiar. Y en España, me temo, no se considera una industria nacional. ¡Porque la animación es un arte, pero también es una industria que puede generar mucho dinero y puestos de trabajo!

Tras el largo desarrollo de Unicorn Wars, ¿vas a darte algo de margen, o estás pensando ya en tu próximo proyecto?

¡Yo ahora necesito descansar! [ríe] Nos queda un año y pico de viajes y presentaciones, la película va a ir a festivales... Y quiero disfrutarla, no quiero empezar otra cosa demasiado pronto y agotarme. Pero sí que estoy pensando en futuros proyectos. Tengo una idea muy sólida de lo próximo que quiero hacer, y será un proyecto muy diferente, aunque similar en algunas cosas.

He desarrollado un estilo en estos últimos 20 años como profesional, y quiero seguir en la misma línea pero evolucionar como artista, así que tengo pensadas cosas nuevas muy diferentes. ¡Pero no puedo hablar de ellas! [ríe]