Cuando Alberto Vázquez empezó a escribir Unicorn Wars, tenía tres inspiraciones básicas: Apocalypse Now, la magnum opus bélica de Francis Ford Coppola; el clásico Disney Bambi, y la Biblia. “Como imaginaréis”, ríe Vázquez, “eso no la convierte precisamente en una película fácil de producir".

Contento de volver a estar hablando en un cine físico rodeado de gente en pleno festival de animación de Annecy, Vázquez da contexto para el proyecto hablándonos de su carrera, que considera que empezó de verdad a través de su cómic Psiconautas. “Ahí es donde empecé a desarrollar mi universo personal, donde me di cuenta de que podía hablar de temas sociales que me interesaban a través de la fantasía y la metáfora".

El multipremiado cómic Psiconautas se acabó convirtiendo, a cuatro manos con Pedro Rivero, en el corto ganador del Goya Birdboy; y fue ese éxito el que logró que Vázquez pudiera adaptar su cómic original, también junto a Rivero, en forma de largometraje. La película, Psiconautas: los niños olvidados, es un punto de inflexión en el cine de animación español, una joya que pasó más desapercibida de lo que debería pero que le valió a Vázquez su segundo Goya (la misma noche en la que ganó el tercero, esta vez por su corto Decorado).

Y es un punto de inflexión al que Vázquez quiere regresar (y por lo que cuenta, superar) en su siguiente largometraje, esta vez escrito y dirigido en solitario. Inspirado en otro de sus propios cortos Sangre de unicornio, que considera la semilla de la historia, Unicorn Wars mezcla comedia y drama para narrar la guerra ancestral entre los ositos y los unicornios que habitan un bosque mágico; pero su verdadero núcleo es una guerra interna entre dos hermanos por el amor de su madre.

La película ha sido producida a distancia por la pandemia, cosa que ha permitido a su director contar con varios equipos esparcidos entre España y Francia; pero este proceso no ha afectado a su innovador estilo visual, que combina el uso de animación tradicional para los osos protagonistas con un nuevo uso experimental del 3D para los unicornios a los que se enfrentan, además de incluir secuencias concretas de la Biblia Osezna animadas en recortes stop-motion.

“Me basé parcialmente en Los osos amorosos para los diseños de los protagonistas”, comenta Vázquez sobre el uso de su característico estilo visual en la película, para la que también ha realizado storyboards. “¡Y es una serie que ahora me parece malísima! Pero es una influencia que está en mi memoria, porque el cerebro a veces juega con nosotros".

Unicorn Wars Cinemanía

Pero no es la única influencia visual de Vázquez aquí: destaca haber bebido de lugares tan opuestos como las ilustraciones infantiles de Beatrix Potter y Mary Blair o la Watership Down de Martin Rosen. “Empecé mi carrera haciendo ilustraciones para libros y periódicos”, remarca, “y creo que eso me ayudó mucho a ilustrar conceptos e ideas. Intento aplicar esto siempre a mi trabajo como director y como artista.”

La intención del equipo es terminar y lanzar la película en algún punto de 2022, y todos ellos parecen emocionados por el indiscutible potencial de la misma: “Unicorn Wars es oscura, es violenta, y no es una película especialmente comercial”, destaca Vázquez, “pero es la película que quiero hacer".

Y a la espera de su estreno, únicamente podemos agradecerlo en tiempos en los que, pese al auge reciente del medio animado, la existencia de películas como esta aún son comparables a la de un unicornio.