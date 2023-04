Siempre, pasen los años que pasen, hay ganas de hablar de El padrino. La reciente serie de Paramount+, The Offer, nos dio una oportunidad especial al recrear cómo fue el rodaje de la primera película de la trilogía, esa que consagró tanto a Francis Ford Coppola como a buena parte de su exquisito reparto. Uno de sus miembros, Al Pacino, también se ha topado hace poco con la ocasión de reflexionar sobre la saga.

Ha ocurrido en el marco de People Who Inspire Us, serie de conversaciones que auspicia estos días el empresario y filántropo David Rubinstein. Recientemente se celebró en Nueva York una de esas conversaciones, entre Rubinstein y Pacino. Fue inevitable, entonces, preguntarle al actor de 82 años si había visto The Offer. A lo que Pacino respondió que sí, y que “casi la mitad era verdad”. “Fue un shock”.

El intérprete ganador del Oscar mostró durante toda la charla un notorio desdén ante la perspectiva de jubilarse. Tras hacer casi 50 películas, Pacino tiene en la agenda ahora mismo cuatro pendientes incluyendo una adaptación de El rey Lear de la que lleva tiempo detrás. Luego de comentar brevemente The Offer, a Pacino le plantearon la eterna disyuntiva: qué Padrino creía que era mejor. O, más concretamente, si estaba de acuerdo con que El padrino II es mejor que la primera parte.

Mientras que El padrino III suele ser considerado el punto más flojo de la trilogía (aunque cada vez hay más gente que la reivindica) es un lugar común considerar que la segunda entrega consiguió mejorar la original, ya en sí misma una obra maestra. Los Oscar de cada convocatoria así lo refrendaron, de hecho: El padrino ganó tres Oscar y El padrino II seis. Ambos se llevaron a casa el Oscar a Mejor película.

Pero Pacino no considera que El padrino II sea efectivamente mejor, tal y como recoge Hollywood Reporter. “No lo creo. Creo que es más artística o algo así, quizá. No quiero restarle importancia ni ser modesto porque la protagonizo con Bob de Niro, pero al mismo tiempo es una película distinta”, cuenta en referencia a Robert De Niro, que en la secuela interpretó a la versión juvenil del Vito Corleone de Marlon Brando.

“El padrino es más entretenida. El padrino II es más como un estudio, algo más personal para Francis. El padrino I, la vi hace poco, siempre tiene dos o tres cosas pasando en escena. Siempre estás metido en la historia. No sabes qué pasará a continuación, es narración, es narración en estado puro. El padrino II es más lineal, es diferente, sombría, se mueve lentamente. Pero he de decir que es una gran película”.

Pacino también se acordó de algún gran papel que hubiera rechazado, remitiéndose a cuando le pasaron el guion de cierta película de George Lucas para interpretar a Han Solo. “Estaba allí y, de repente, me dieron un guión que se llamaba La guerra de las galaxias. Dije: ‘vale, tengo el guion, me han ofrecido mucho dinero, pero no entiendo nada’. Así que le di a Harrison Ford una carrera, ¡que nunca me ha agradecido!”, bromea.

