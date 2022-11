'Ad Astra': James Gray revela que la voz en off de Brad Pitt fue una imposición del estudio

Aunque su nombre ha tardado en estar en boca de todos los cinéfilos, James Gray tiene una extensa carrera a sus espaldas. Y dicha carrera le ha hecho sufrir, como autor inquieto que es, las injerencias de algún productor malévolo, como podría ser Harvey Weinstein. Gray tuvo varios encontronazos con él a raíz de La otra cara del crimen, su segundo film, y también por El sueño de Ellis, que el controvertido productor se empeñó en reeditar de arriba abajo. Pero parece que ninguno de estos conflictos fue tan doloroso como el que Gray experimentó hace relativamente poco, mientras desarrollaba Ad Astra. La película estrenada en 2019 y protagonizada por Brad Pitt es una de las más aclamadas de su carrera, pero lo ha sido a pesar de una posproducción muy penosa.

Y es que Gray, sin pelos en la lengua, acaba de admitir lo que ya algunos espectadores barruntaban: la voz en off que acompaña a Pitt constantemente a través de esta aventura espacial, y que pertenece el propio Pitt a modo de monólogo interno, no fue idea suya. 20th Century Fox le obligó a incorporarla, con vistas a que el viaje del personaje fuera más entendible para el público. Al director le parece un recurso horrible, y se ha acordado de ello para Vulture. Gray estrena este 18 de noviembre Armageddon Time: una película muy importante para él pues entra en cauces autobiográficos, y quizá por eso está tan dispuesto hoy por hoy a reflexionar sobre antiguos episodios de su carrera. Ad Astra es uno de los más traumáticos por muy bien que le saliera.

“Fue una tormenta perfecta”, explica Gray, atribuyendo estas complicaciones a lo que ocurrió con 20th Century Fox entonces, a punto de ser absorbida por Disney. “El nacimiento fue jodido por razones que no tenían nada que ver con la película. New Regency la hizo y quería distribuirla a través de la Fox, y nosotros estábamos hablando con la gente de la Fox, y luego la Fox fue vendida a Disney y se cerró, básicamente. Era un estudio orgulloso, 20th Century Fox, y desapareció. Y luego tienes el grupo Disney, y es un modus operandi muy diferente. Así que estaba completamente jodido a nivel corporativo. Además, con una película que es bastante personal, la gente a veces se ve a sí misma en ella y argumentará que otras cosas son mejores. Yo no tenía derecho al montaje final, así que no podía decir: ‘No me gusta’”.

Y el montaje final contó con la extenuante voz en off de Brad Pitt, dejando claro en todo momento que sentía su ambiguo personaje y echando a perder, para ciertos espectadores, una introspección más sutil y sugerente. “Me molestó porque, como guionista y director, pensaba que mi punto de vista debía prevalecer”, reconoce Gray. “Y cuando la gente empieza a acercarse y a decir: '¿Por qué hiciste toda esa estúpida voz en off?' y tú no la hiciste, es una experiencia frustrante. Pero no es que quiera que la gente odie la película. Lo que siento es que esperas que sea tu propia Blade Runner donde hay cosas que son claramente tuyas y que te encantan, y hay otras cosas que llegaron ahí que no son tuyas”.

Dentro de lo malo, Gray no deja de asumir que Ad Astra es una de sus grandes obras. “Hay muchas cosas de las que estoy muy orgulloso en la película. Pero hasta entonces, había tenido mucha suerte de tener el control sobre las películas, y cuando dejó de ser cien por cien mía, me convertí en un niño pequeño y petulante”.

