Acusan al director Asghar Farhadi de robar la idea de 'Un héroe' y esta es la pena que podría afrontar en Irán

No son pocos los casos de plagio o acuso de plagio en el mundo del cine. Lo que sí es raro es cuando se ve envuelto en uno de ellos un cineasta consagrado, con larga experiencia a sus espaldas y una carrera más que admirada y respetada, como es el caso de Asghar Farhadi. Sin embargo, un escándalo en torno a su última película podría dinamitarlo todo.

El cineasta iraní ganador de dos Oscar ha sido acusado de plagio por una antigua alumna suya, quien afirma que la idea para su última película está sacada de un documental que ella misma realizó cuando cursaba uno de sus talleres de cine. Se refiere a la idea que vertebra Un héroe, la última película de Farhadi que aún sigue en cines en nuestro país pero que ahora es objeto de hasta tres litigios.

Para contextualizar, el argumento de Un héroe sigue a Rahim (Amir Jadidi), un padre divorciado que disfruta de un permiso de dos días para salir de prisión y que tropieza con un bolso que contiene monedas de oro. En un principio, Rahim planea empeñar el oro para ayudar a pagar su deuda, pero cuando las monedas resultan valer menos de lo que pensaba, se le ocurre un plan más complicado y confuso: entrega el dinero, con la esperanza de cambiar su imagen de ex convicto a benefactor desinteresado. Pero, como sucede en tantas otras películas de Farhadi, el plan de Rahim no sale exactamente según lo planeado.

Sin embargo, Azadeh Masihzadeh, quien asistió al curso sobre cine documental que Farhadi impartía en 2014 en el instituto Karnameh de Teherán, afirma que la historia de Un héroe está sacada de su documental. Masihzadeh tenía que realizar durante el curso un documental en torno a la idea de "devolver cosas perdidas". La mayoría de piezas estaban sacadas de noticias encontradas en periódicos pero la de esta alumna, sin embargo, era la de un tal Shokri, preso en la cárcel de deudores de su ciudad natal, Shiraz, en el suroeste del país. Tal y como se muestra en el documental de Masihzadeh, que se proyectó en el festival de las Artes de Shiraz en 2018, Shokri encontró una bolsa de oro mientras estaba de permiso en la cárcel y decidió devolver el dinero.

Masihzadeh ahora reclama a Farhadi que la idea está plagiada de su documental (All Winners, All Losers), pero a la vez se arriesga a afrontar un castigo de lo más severo. Si el caso no se resolviese a su favor, esta mujer se expone a una pena de cárcel y 74 latigazos por difamación según las leyes de Irán. Por el contrario, si se demuestra que efectivamente la idea está robada, Farhadi tendría que devolver todo el dinero obtenido por la película ya sea a través de cines u online a Masihzadeh, además de exponerse también a una pena de cárcel. Hay un tercer litigio abierto, el del propio hombre en el que están basadas ambas historias, acusando a Farhadi de difamarlo a través del personaje que ha creado en su representación ficticia.

El caso aún está en marcha y se está llamando a declarar a distintas personas que se decantan por uno u otro, desde la directora del instituto, que defiende a la alumna, o algunos compañeros del taller que creen que la idea original procedía de Farhadi. En todo esto hay que tener en cuenta que Farhadi es una figura de gran autoridad en Irán y parece que en este caso hubiera en juego mucho más que el prestigio de un cineasta, casi el de la nación entera.

Salga el veredicto que salga, parece que la sombra de la duda ya se ha cernido sobre el cineasta de Nader y Simin, una separación, cuya reputación se ha visto gravemente afectada tanto en Irán como en el resto del mundo. Mientras tanto, Un héroe sigue en cines en nuestro país y quizá no sea mala idea ir a verla. Quien sabe, quizá la acaben retirando después de todo.

¿Quieres recibir todos los viernes en tu correo las mejores recomendaciones de cine y series? Apúntate a nuestra Newsletter.