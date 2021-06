A sus 74 años, Sylvester Stallone se machaca en este durísimo entrenamiento con pesas

El próximo 6 de julio, Sylvester Stallone soplará 75 velas mientras disfruta de uno de un gran momento profesional. Pese a que finalmente no estará en Creed III, tiene grandes proyectos en la agenda: precisamente un mes más tarde, el 6 de agosto, llegará al universo DC con King Shark en El Escuadrón Suicida, un tiburón con la gracia y la humanidad de una criatura de James Gunn que ya ha acaparado alabanzas entre los fans.

Además, Stallone ha estado trabajando en la versión reeditada de Rocky IV, una de las entregas más exitosas de la saga de Rocky Balboa y que él mismo dirigió y, naturalmente, volvió a protagonizar. Por lo pronto, ya sabemos que este nuevo montaje se titulará Rocky vs. Drago - The Ultimate Director's Cut y se estrenará en Filadelfia.

Sin embargo, sus compromisos en el mundo del cine no han apartado a Stallone del gimnasio, tal y como ha demostrado en un vídeo de Instagram con el que ha sorprendido a sus seguidores al enseñarles su durísimo entrenamiento de pesas.

"¡Buenos y 'pesados' días! Golpeando con fuerza hasta la campana final", ha escrito el actor, guionista y director, al que vemos en el clip sudando la gota gorda mientras se levanta con una pesa en cada mano.

Stallone siempre ha presumido de tener una forma física envidiable, también ahora, a punto de cumplir 75 años. Hace unas semanas, compartía otra imagen motivacional junto a varios sacos de boxeo:

"A cualquier edad, deberías intentar ir a por ello, o te arrepentirás. He llegado a entender que lo que te viene de forma fácil normalmente no es algo que merezca la pena tener".

Como decíamos, el artista se encuentra en una etapa profesional muy dulce. Además de sus compromisos como actor (también tiene pendiente de estreno Samaritan), se volverá a sentar en la silla del director 11 años después de Los mercenarios: podría hacerlo por partida doble, primero en la serie The International, con su viejo amigo Dolph Lundgren; y después en Tough As They Come. Si 'Sly' encuentra tiempo para ir al gimnasio entre todos estos compromisos, tú también puedes.