‘El Escuadrón Suicida’: el papel de King Shark fue escrito específicamente para Sylvester Stallone

La nueva versión de El Escuadrón Suicida que intenta hacer como que la película de David Ayer nunca ocurrió está repleta de gente, pero Internet eligió un claro protagonista al poco de que fuera revelado hace algunas semanas su primer tráiler. Entre la ya conocida Harley Quinn de Margot Robbie y otras figuras que regresaban de la anterior Escuadrón suicida, así como un puñado de nuevas incorporaciones, los fans señalaron como favorito a King Shark, que en el avance de la película hacía gala de su cuerpo fofisano y de su adorable timidez… paralelamente a protagonizar imágenes de excelsa belleza como aquella en la que desmembraba a un enemigo con sus brazos.

Es muy posible que James Gunn, director y guionista, se imaginara perfectamente este recibimiento. Al fin y al cabo es el creador de los Guardianes de la Galaxia (para muchos, los mejores personajes de Marvel); cargo que le ha ido facilitando escribir cada día con mayor libertad y ambición. Hasta el punto de que, cuando estaba desarrollando a King Shark y según le revelaba a Den of Geek, escribió al personaje con un actor muy claro en mente: el mismo que afortunadamente acabó dándole voz. Y este no es otro que Sylvester Stallone, quien ya colaboró con Gunn en Guardianes de la Galaxia Vol. 2.

“Curiosamente, a medida que he ido teniendo más capacidad para conseguir cualquier actor que quiera para los papeles de mis películas, he empezado a arriesgarme y a escribir para actores con los que aún no he hablado”, explicaba Gunn sobre el proceso. “Así por ejemplo escribí Bloodsport para Idris Elba, sin conocerlo pero siendo un gran fan de su trabajo en otras películas. Y conocía a Sly, lo conozco bastante bien. Así que escribí el papel de King Shark pensando en su voz”. Junto a Elba, Stallone y Robbie en El Escuadrón Suicida encontramos a un reparto multitudinario donde destacan Viola Davis, Michael Rooker, Taika Waititi, Joel Kinnaman, Jai Courtney… o John Cena como Peacemaker, que tendrá serie propia en HBO Max.

El Escuadrón Suicida llegará a las salas españolas el próximo 30 de junio, y se espera que antes de eso Gunn ya se haya puesto a trabajar en Guardianes de la Galaxia Vol. 3: justamente un film cuya fecha de estreno fue fijada recientemente por Disney para el 5 de mayo de 2023.

