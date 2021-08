A Mary Elizabeth Winstead le encantaría volver a interpretar a Huntress

Aves de presa fue uno de los últimos grandes estrenos previos a la crisis del COVID-19, y lo cierto es que no despidió los tiempos pre-pandemia con una taquilla satisfactoria. Esta, sin embargo, distó de apartar a DC y Warner de su propósito de dejar libertad a los creadores y tejer una continuidad mucho menos restrictiva que en Marvel, lo cual ha deparado recientemente en El Escuadrón Suicida de James Gunn. Todo mientras lleva esta misma política al streaming, donde además de una serie vinculada a la futura The Batman se están fraguando películas sobre Batgirl y Canario Negro (manteniendo el rostro de Jurnee Smollett tras Aves de presa) destinadas directamente a HBO Max.

Canario Negro es una realidad, y eso hace que nos preguntemos si es posible que Aves de presa inspire otros vehículos para el Universo de DC, más allá de la recurrente presencia de la Harley Quinn de Margot Robbie. Los malos resultados en taquilla del film de Cathy Yan ponen en duda la producción de una secuela pero, ¿y si, siguiendo el ejemplo de la película de Smollett, da pie a más spin-offs? Eso aumentaría las posibilidades de que Mary Elizabeth Winstead, que encarnara a Huntress en Aves de presa, regresara a DC... y todos saldríamos ganando.

La actriz es, de hecho, una de las más interesadas en un posible retorno de Huntress, y también muestra un gran entusiasmo por Canario Negro. “Estoy muy emocionada por la película de Canario Negro. Adoro a Jurnee, adoro el trabajo que hizo y no puedo esperar a ver qué hacen con él”, explica a Collider. “No tengo ni idea de qué otros personajes van a estar involucrados; no sé si Huntress va a continuar de alguna manera. Hay muchas versiones distintas de Huntress, tanto en los cómics como en la televisión, así que no sé si mi versión de ella va a continuar”.

“Pero me encantaría y si hubiera una oportunidad de hacerlo ahí estaría, así que ya veremos”, concluye Winstead. La Huntress de Aves de presa, eternamente ceñuda y obsesionada con que la tomaran en serio, fue muy celebrada por los fans, así que no sería descabellado que DC encontrara la forma de hacerla volver.

