A John Williams le encantaría poner música a la nueva película de James Bond

John Williams anda tan ocupado como siempre. El veterano compositor, que ha puesto música a algunas de las franquicias más icónicas de la historia del cine, ha prestado sus servicios a un viejo colaborador, Steven Spielberg, de cara a The Fabelmans. Esta película semiautobiográfica se proyectará en el Festival de Toronto para estrenarse de forma global el 23 de noviembre, y Williams ha intercalado su rol en ella con Indiana Jones 5: la película que, para más señas, supondría su último trabajo antes de apartarse del negocio de las bandas sonoras cinematográficas. El artista, que cumplió 90 años recientemente, quiere seguir componiendo, pero alejándose del compromiso que requiere este tipo de contratos.

No obstante, esta resolución podría cambiar si le ofrecen una película determinada. Williams ha sido entrevistado por The Guardian, reafirmándose en lo complejo que es hacer música para cine: “Escribir música para películas es muy difícil. Probablemente no es una profesión para todos los compositores porque puede ser muy restrictiva, y quizá frustrante. Soy muy feliz aún así, estaría triste de no poder hacerlo”, señala. Es entonces cuando le preguntan si querría poner música a la nueva película de James Bond, siendo como es la franquicia de 007 una de las pocas donde Williams no ha tenido participación alguna. La respuesta de Williams fue categórica: “Me encantaría”.

La saga de James Bond, sin embargo, se encuentra en un punto ambiguo al tener que buscar sustituto para Daniel Craig, que se despidió del personaje en Sin tiempo para morir. Afortunadamente, esta respuesta de Williams deja claro que su intención de jubilarse tras Indiana Jones 5 no es tan rígida como pensamos. La partitura para este film de James Mangold, por cierto, ya está casi terminada, y el mismo Williams ha podido mostrar un fragmento durante el reciente Maestro of the Movies: Celebrating John Williams at 90: un concierto especial donde Williams pudo guiar a la orquesta para tocar algunos de sus temas más célebres…

… y algún otro inédito. Williams aprovechó este evento para presentar en primicia Helena’s Theme, perteneciente a la banda sonora de Indiana Jones 5. Helena es el nombre del personaje de Phoebe Waller-Bridge (ese que podría suceder a Harrison Ford como protagonista a partir de ahora, si la saga continúa), y esperamos saber más de ella según Indiana Jones 5 vaya concretándose. Disney ha fijado su estreno para el 30 de junio de 2023, y Helena’s Theme es lo más parecido a un tráiler de lo que disponemos por ahora. Un tráiler bellísimo, que puedes ver abajo:

