A Christopher Nolan no le importa que veas sus películas en el iPhone

El responsable de Interstellar o El caballero oscuro es un famoso defensor de la experiencia cinematográfica convencional. Hasta el punto que su supuesta ansiedad por que el cine solo sea disfrutado en salas le ha hecho convertirse en materia de memes, y en los últimos tiempos ha desembocado en un conflicto con Warner Bros. Christopher Nolan quería que Tenet llegara a los cines en plena pandemia y pudiera liderar el camino de vuelta a su recuperación económica. Parece lejos de haberlo conseguido, pero desde luego ha quedado constatada su condición como guardián de las esencias.

¿O no? Tom Shone ha publicado recientemente The Nolan Variations, donde hace un completo estudio de la filmografía del director británico contando con varias declaraciones suyas. En este mismo libro pudimos saber que Nolan está muy contrariado por la gente que se queja de la mezcla de sonido de sus películas, al tiempo que se replantea todo lo que creíamos saber sobre su cruzada contra el cine exhibido en pantallas de menor tamaño. Y es que, por muy difícil de creer que sea, a Nolan no le importa lo más mínimo dónde veas sus películas.

En el libro le hacen la pregunta inevitable (“¿Tienes algún problema con que la gente vea Dunkerque en su iPhone o donde sea?”), y Nolan es tajante: “No, no lo tengo”. “Simplemente es que para mí los cines son la forma primaria, o al menos la primera distribución, y la experiencia puede flojear si la sacas de ahí”.

“Aunque, si tienes un iPad y ves ahí la película, sabes de dónde viene y entiendes cómo sería la experiencia cinematográfica, y te limitas a extrapolarla”, prosigue. “Cuando ves una serie de televisión en tu iPad, tu cerebro está en un mindset muy diferente”. Nolan cuenta con que el público haga esta “extrapolación”, aunque expresa su preferencia por el formato de toda la vida.

De hecho, llega a mencionar unas declaraciones que M. Night Shyamalan hizo en su momento con respecto a las recaudaciones ajenas a los cines: “Sí, hacemos mucho dinero en el mercado doméstico, pero el estreno inicial es lo que lo impulsa todo”, dijo el director de El sexto sentido. Nolan utiliza este argumento para defender que “eso es lo que son las películas” y concluir que el componente analógico del cine es intrínseco a la grandeza de la experiencia.

“Trabajamos y vivimos en un mundo analógico. Necesitamos gente que se siente en las butacas. Necesitamos que la gente vaya al cine y se sumerja en la película”, concluye. Sus palabras resuenan con especial melancolía en un tiempo que, debido al COVID-19 y el auge de las plataformas de streaming, la experiencia cinematográfica tal y como la conocíamos afronta el momento más duro de su historia.