8 series y películas que deberías ver si te ha gustado 'Hambre' en Netflix

En unos días en los que Masterchef celebra su undécima edición en España con grandes datos de audiencia, demostrando que al público aún le interesa los programas de cocina 10 años después, el cine y la televisión también sigue apostando por la presentación de los mejores películas culinarias con el lanzamiento de Hambre, la nueva película tailandesa de Netflix. Un título que recoge las desventuras de una joven cocinera tras unirse al equipo del chef número uno.

El mejor cine gastronómico lleva décadas acompañándonos con joyas de la talla de El festín de Babette, el Oscar a la mejor película de habla no inglesa en 1987, que iniciaba un banquete con los platos más ambiciosos de la gran pantalla y la televisión. Después veríamos desfilar a numerosos cocineros en filmes como Comer, beber, amar (1994), Deliciosa Martha (2001) o incluso en la película de animación de Pixar Ratatouille (2007).

Una serie de títulos culinarios que encontraban un repunte de su interés recientemente, tanto en los cines como en el streaming. A continuación, te recomendamos 8 series y películas recientes que han enamorado a los amantes de las ficciones ambientadas entre fogones y que deberías ver si te ha gustado Hambre.

The Bear

En el caso de The Bear, la historia no se centra en el amor-odio o, al menos, no en su concepción romántica. La producción que ha conseguido colarse en las listas de Mejores series de 2022 (incluyendo la de CINEMANÍA, donde ostenta la primera posición), narra la historia del chef Carmy Berzato (Jeremy Allen White) quien, tras dejar su trabajo en un restaurante de la alta cocina, regresa a Chicago para encargarse de la tienda de sándwiches de su familia. Disney anunciaba que esta historia tendrá continuación próximamente con el anuncio de una segunda temporada.

Dónde ver: Disney+

Hierve

Drama rodado en un plano secuencia que aborda una noche de trabajo en el restaurante del carismático jefe de cocina Andy Jones (Stephen Graham), quien se encuentra en uno de los momentos profesionales y personales más complejos de su existencia.

Problemas con las alergias, pedidas de mano, conflictos con otros chefs y una velada de infarto se transforman en las claves de esta película dirigida por Philip Barantini y coescrita por el mismo junto a James Cummings, que obtuvo varias nominaciones al BAFTA, incluida una para el papel protagonista de Graham.

Ese filme tendrá próximamente continuación con una secuela en forma de miniserie de cinco episodios, auspiciada por la BBC y por la producción conjunta de Graham y Walters.

Dónde ver: Filmin

El menú

En plena resurrección del interés hacia el cine que aborda la alta cocina, el cineasta Mark Mylod (Succession, Juego de tronos) nos regalaba una de las versiones más terroríficas entre fogones. Una comedia negra repleta de momentos horripilantes y protagonizada por un elenco capitaneado por unos siempre sobresalientes Anya Taylor-Joy, Nicholas Hoult y Ralph Fiennes. La historia de un restaurante exclusivo y apartado del resto del mundo, donde el menú definitivo pondrá en riesgo la vida de todos los presentes, en un filme repleto de creatividad, inteligencia y diversión.

Dónde ver: Disney+

Foodie Love



Isabel Coixet firmaba una de las producciones originales para la plataforma española HBO Max, que en estos momentos busca nuevo alojamiento tras un paso breve por la plataforma SkyShowtime y después de hablarse en varias ocasiones sobre la posibilidad de una segunda temporada. Esta ficción sigue los pasos de una pareja apasionada por la gastronomía, interpretada por Laia Costa y Guillermo Pfening, que tiene una cita a través de una aplicación para foodies. Un acercamiento progresivo a través de los mejores manjares e intentando dejar atrás el sabor amargo de las relaciones pasadas, en la búsqueda de nuevas sensaciones que provoquen el olvido.

Dónde ver: presumiblemente retornará a HBO Max tras su salida de a SkyShowtime

Chef's Table



Esta serie documental creada por David Gelb, el hombre detrás de la dirección de Obi-Wan Kenobi: El retorno de un Jedi, Wolfgang o El efecto Lázaro, supone una de las producciones culinarias más aclamadas de los últimos años. Nominada a 14 premios Emmy, Chef's Table sigue a algunos de los chefs de mayor renombre del mundo, entre los que encontramos a Massimo Bottura, Francis Mallmann, Ruth Reichl, Dan Barber o Niki Nakayama, entre otros grandes de la cocina. Una miniserie que muestra las claves del éxito de algunos de los profesionales con el paladar más sensible.

Dónde ver: Netflix

Makanai: La cocinera de las maiko

El ganador de la Palma de Oro Hirokazu Koreeda (Un asunto de familia) estrenaba serie en 2023 en Netflix, basada en el manga homónimo creado por Aiko Koyama. Makanai: La cocinera de las Maiko narra la historia de dos amigas inseparables que se mudan a Kioto para hacer realidad su sueño de convertirse en maiko, una aprendiz de geisha. Sin embargo, sus vidas tomarán caminos muy diferentes. Mayu Matsuoka (A Silent Voice), Nana Mori (El tiempo contigo) y Ai Hashimoto (Parásito. Parte 1) protagonizan la nueva ficción. Un viaje delicioso por la gastronomía japonesa.

Dónde ver: Netflix

La cocina de los hombres



Documental experimental que juega con el found footage y aborda la historia real de la familia de la cineasta Sílvia Subirós, cuyo abuelo fue el chef Josep Mercader, quien fundó el restaurante El Motel en Figueres (Cataluña) hace más de 60 años. Un negocio familiar que seguirían el padre y los hermanos de la directora, que fue clave para la modernidad de la cocina en España y que llevará al filme también a explorar la figura anónima de la abuela Anna Baret, la mujer anónima y clave tras la figura del cocinero.

Dónde ver: Disponible en Filmin

Un bocado exquisito



Nikolaj Coster-Waldau (Juego de tronos) y Katrine Greis-Rosenthal (Cara a cara) protagonizan la cinta danesa dirigida por Christoffer Boe (El combatiente, Sexo, drogas e impuestos) que narra la historia de Carsten y Maggi, al frente del restaurante Malus en Copenhague. Ambos tienen cuanto lo que ansían en la vida, pero deciden dar un paso para lograr una estrella Michelin, sacrificando por el camino todo para cumplir sus propio sueño. Tobias Lindholm, conocido por ser el guionista detrás de Otra ronda o La caza, firma el guion junto a Boe.

Dónde ver: Filmin

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.