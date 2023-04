El 21 de abril de 2016 falleció Prince a los 57 años. Dejaba a sus espaldas un legado musical imperecedero, que supo combinar muy pronto con el medio cinematográfico. Fue de hecho a mediados de los 80 cuando este artista nacido en Minneapolis pudo consolidar su estrellato a través de, propiamente, una película: Purple Rain, y la banda sonora derivada, marcaron su trayectoria, uniendo indisolublemente cine y música.

Prince había debutado previamente con For You en 1978, inaugurando una carrera que durante los 80 le situaría al mismo nivel que Michael Jackson y Madonna y acuñaría el llamado “sonido de Minneapolis”. Una etiqueta extremadamente maleable que bien podía alternar el funk con el soul, el r&b con el rock e incluso sazonarlo con jazz, en el marco de una carrera polifacética que nos dejó varios soundtracks para el recuerdo.

Purple Rain (1984)

Imagen de 'Purple Rain'

Empezando, volvemos a ello, con Purple Rain. Fue el debut de la banda de Prince, The Revolution, al servicio de una película que dirigió Albert Magnoli y fue un éxito categórico. Purple Rain ganó el Oscar a Mejor canción original, trayendo aparejado un álbum homónimo que es uno de los más exitosos de todos los tiempos. La película, centrada en los esfuerzos de un joven artista llamado el Niño (Prince) por medrar, también despuntó con temazos como When Doves Cry o Let’s Go Crazy.

Under the Cherry Moon (1986)

Prince en 'Under the Cherry Moon'

Dos años después Prince quiso repetir la jugada, esta vez dirigiendo él mismo. No salió tan bien, sin embargo. La crítica ninguneó este drama musical donde dos amigos se dedican a estafar a varias mujeres ricas, arrasando en los Razzie mientras Prince seguía experimentando con su estilo, y conectaba con el pop psicodélico. Puede que la película fuera mejorable, pero al menos fue a partir de ella que el mundo descubrió Girls & Boys o Sometimes It Snows In April.

Batman (1989)

Michael Keaton en el 'Batman' de Tim Burton Warner

Prince volvió a aparecer frente a las cámaras en Sign ‘o’ the Times, documental de 1987 que registraba un concierto particularmente épico. Poco después, coincidiendo con un periodo de dificultades económicas, Prince firmó la banda sonora del mayor éxito de 1989: el Batman de Tim Burton. De este soundtrack, que Prince pudo interpretar ataviado (a su modo) del Joker, extraemos Partyman o Batdance, donde el artista reutilizó los coros del famoso tema de Neal Hefti del Batman de los 60.

Graffiti Bridge (1990)

Prince en 'Graffiti Bridge' Cinemanía

Batman le dio un respiro a las finanzas de Prince, y sin embargo él seguía queriendo algo como Purple Rain. Así que solo un año después dirigió la secuela no oficial del film de Mangoli, Graffiti Bridge, presentando además a una nueva banda. Como en el caso de Under the Cherry Moon, el álbum derivado fue bastante más exitoso que la película. En él sonaron nuevos hits como Thieves in the Temple o New Power Generation.

Girl 6 (1996)

Fotograma de 'Girl 6'

Prince quiso volver a un segundo plano para colaborar con Spike Lee: cineasta que en los 90 no dejaba de ganar relevancia cultural. Con la complicidad de Theresa Randle dirigió Girl 6, una comedia dramática donde una actriz tenía que especializarse en el sexo telefónico. La película contaba con Madonna en un papel secundario, y con una banda sonora orquestada en su mayor parte por Prince. Aquí sonó Nasty Girl como tema clave, además de Don’t Talk 2 Strangers.

Happy Feet (2006)

Imagen de 'Happy Feet' Cinemanía

George Miller quiso que su musical animado contara con las piezas de algunos de los músicos más famosos del mundo. Logró, así, que los pingüinos cantaran Somebody to Love de Queen o My Way de Frank Sinatra. Quería igualmente los derechos de Kiss de Prince, pero al conocer el proyecto al artista se le ocurrió algo mejor: componer una canción original para la película. Así nació Song of the Heart, que ganaría posteriormente el Globo de Oro a Mejor canción original.

