5 series de Netflix, Amazon o HBO recomendadas para esta semana

En pleno puente de diciembre, las plataformas de video on demand hacen alarde de sus catálogos con la llegada de la nueva serie del universo Sexo en Nueva York (con polémica de por medio por la ausencia de Samantha Jones) y el lanzamiento de Landscapers, la ficción protagonizada por los reconocidos Olivia Colman y David Thewlis. No todo iba a ser el final de La casa de papel.

Cómo cargarse las Navidades 2T (Netflix)

La comedia sudafricana regresa con segunda temporada el próximo 10 de diciembre. En la primera temporada veíamos cómo Tumi regresaba a casa por Navidad y se las ingeniaba para arruinar los planes de boda de su hermana pequeña, que debía solucionar en una cuenta a contrarreloj. ¿Qué trágico suceso sucederá ahora con las llegada de nuevo de la Navidad? La actriz, locutora y presentadora Thando Thabethe se introduce en la piel de la protagonista.

And Just Like That... (HBO Max)

Continuación de la exitosa franquicia Sexo en Nueva York, que ha contado una vez más con la presencia de Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) y Charlotte (Kristin Davis), y creaba polémica con la ausencia de Samantha (Kim Cattrall). Los avances ya nos dejaban ver un reencuentro entre Sarah Jessica Parker y Chris Noth, es decir, Mr, Big. No obstante, los nuevos capítulos podrían estar protagonizados por el posible regreso de Aidan, interpretado por John Corbett. ¿Qué pinta el “otro” novio de Carrie 23 años después del final de la serie? Estreno el 9 de diciembre.

The Expanse 6T (Amazon Prime Video)

La sexta temporada de la serie de ciencia ficción de Amazon Prime Video llega el próximo 10 de diciembre. Se trata del desenlace de la ficción creada por Mark Fergus y Hawk Ostby, que estará formado por tan solo seis episodios finales. El Sistema Solar está ahora en guerra y la tripulación de Rocinante al límite, pero un último movimiento de Chrisjen Avasarala (Shohreh Aghdashloo) podría suponer un giro de tuerca al conflicto.

Landscapers (HBO Max)

La oscarizada Olivia Colman forma un tándem perfecto junto al reconocido David Thewlis en la nueva serie del británico Will Sharpe (The Electrical Life of Louis Wain). En ella interpretan a un matrimonio que se convierte en el centro de atención de los medios de comunicación cuando aparecen dos cadáveres enterrados en el jardín de su casa. Mientras la investigación tiene lugar, la protagonista tendrá que fingir una realidad alternativa en la que ellos son los héroes de la historia para soportar el chaparrón. Estreno el próximo 8 de diciembre.

Harlem (Amazon Prime Video)

Tracy Oliver, guionista de Plan de chicas y creadora de First Wives Club, vuelve con su nueva serie para la pequeña pantalla: Harlem. La ficción narra la historia de un grupo de cuatro amigas afroamericanas que viven en el barrio neoyorquino de Harlem, donde persiguen sus sueños después de graduarse. Tyler Lepley, Meagan Good, Grace Byers y Shoniqua Shandai protagonizan esta nueva producción.

