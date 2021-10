5 grandes películas de terror que puedes ver este Halloween en FlixOlé

La noche es oscura y alberga horrores, pero puede hacerse más llevadera con las películas adecuadas. Desde Cinemanía te proponemos cinco terroríficos relatos para que pases una noche de Halloween inolvidable acompañado de espíritus malignos, asesinos en serie e incluso un mono con muy malas pulgas.

Phenomena (Dario Argento, 1985)

Con ese mono, o mejor dicho chimpancé, empiezan las recomendaciones. Dentro de la colección Fantaterror italiano, FlixOlé dispone de un montón de joyas olvidadas del país con forma de bota. De entre ellas destacamos Phenomena una de las obras más locas de Dario Argento, el autor de Suspiria y Rojo Oscuro (también disponible en la plataforma). Sus argumentos: una jovencísima Jennifer Connelly en el maravilloso papel de una chica que llega a un internado en Suiza con poderes telequinéticos, un Donald Pleasance como entomólogo y ese chimpancé que es el as bajo la manga para combatir todos los males. Una imprescindible sin duda del terror italiano.

Jennifer Connelly en 'Phenomena'

Angustia de silencio (Lucio Fulci, 1972)

Los pueblos también pueden ser aterradores a su manera, incluso a plena luz del día. Buena prueba de ello da Lucio Fulci en Angustia de silencio, y una película super reivindicable en plena era del #MeToo. De la noche a la mañana un montón de cadáveres de niños comienzan a aparecer y es una mujer recién llegada al pueblo la principal sospechosa. Sin embargo, en el giallo nunca nada es lo que parece y en esta película no iba a ser distinto.

Fotograma de 'Angustia de silencio'

La marca del hombre lobo (Enrique López Eguiluz, 1968)

Dentro de su ciclo 'Clásicos del cine de terror español', hay uno que llama la atención sobre el resto por su condición de pionero y es este filme llamado La marca del hombre lobo, en el que Enrique López Eguiluz (con guion de Paul Naschy) juega con los códigos del género y los clichés impuestos del cine norteamericano de la Universal para darle una vuelta de tuerca y de paso un toque de lo más español.

Fotograma de 'La marca del hombre lobo'

Muertos y enterrados (Gary Sherman, 1981)

Volvemos a los pueblos, porque todo pasa en ellos. En Muertos y enterrados, la pequeña localidad de Potters Bluff empieza a llenarse de cadáveres, pero no de personas del pueblo sino de visitantes, sin que parezca haber un patrón claro. Una película con una atmósfera especial, escrita por los guionistas de Alien y con una cuidada iluminación (que no escasa) que suscita la mirada para estar pendiente de qué sucede entre bambalinas.

'Muertos y enterrados'

It Follows (David Robert Mitchell, 2014)

Y para cerrar no hay que irse tan lejos en el tiempo, pues apenas hace 7 años que se estrenó la que probablemente sea la mejor película de terror moderna, tal y como avalan numerosos críticos especializados en terror. Independientemente de si es la mejor o no, It Follows supuso un soplo de aire fresco al género con una propuesta clásica pero no por ello menos original, la de un espíritu que puede cobrar cualquier forma y aparecer en cualquier momento, siendo la única certeza que te perseguirá hasta la muerte. El filme que consagró a David Robert Mitchell y la mejor manera de cerrar una noche inolvidable de Halloween.

