28 FANT: La coreana 'Midnight' triunfa en el Festival de Cine Fantástico de Bilbao

Este 6 de mayo daba inicio el Festival de Cine Fantástico de Bilbao. Se trataba de su edición 28, y estuvo como siempre organizado por el Ayuntamiento de la ciudad vasca mientras la proyección de películas se repartía entre el Auditorio y los cines Golem Alhóndiga. Su sección oficial consta de 18 títulos, y este 14 de mayo llegará a su fin mientras ya se dan a conocer qué títulos han sido los premiados. De este modo, el Jurado que componen los cineastas Ana Murugarren y Borja Santaolalla, así como la escritora Jimina Sabadú, han llegado a la conclusión de que Midnight, thriller coreano de Oh-Seung Kwon, es la mejor película del certamen.

Midnight se centra en una mujer sorda que sufre el ataque de un asesino en serie, y ha conseguido el máximo reconocimiento del festival por “su atmósfera inquietante que atrapa, la brillante utilización del plano sonoro jugando con la sordera de la protagonista, una dirección e interpretación exquisitas, y por transmitir la inmensa soledad que vivimos”, según el jurado. También le han dado una mención especial a la animada La noche del fin de los tiempos de Philip Gelatt y Morgan Galen King, por su “elaborado uso de la rotoscopia y su comprensión del género espada y brujería”. Tanto Midnight como La noche del fin de los tiempos son films de 2021, y están disponibles en el catálogo de Filmin.

Como también lo está la deliciosa Más allá de los dos minutos infinitos, sensación del Festival de Sitges de 2021 que en el marco de este nuevo certamen ha conseguido el premio a Dirección más innovadora para Junta Yamaguchi. A lo largo de estos días también se ha proyectado Censor de Niamh Algar o la esperada Pig con Nicolas Cage (fijado su estreno en España para el 17 de junio), y se le ha concedido el Premio Estrella al escritor Nicholas Meyer por sus contribuciones al género. Así como se le ha dejado espacio a grandes clásicos del terror que estaban de aniversario, tales como Nosferatu, Frenesí y Poltergeist.

A continuación, el palmarés completo.

Mejor película: Midnight de Oh-Seung Kwon

Premio del Jurado a Mejor cortometraje: In the soil de Casper Kjeldsen

Mejor cortometraje vasco: Hikikomori de Borja Crespo

Mención especial del Jurado: La noche del fin de los tiempos de Philip Gelatt y Morgan Galen King

Premio honorífico a mejor interpretación en cortometrajes vascos: Aiora Sedano por El Cometa

Premio a la dirección más innovadora: Junta Yamaguchi por Más allá de los dos minutos infinitos

Mejor guion de largometraje: Conor McMahon por Let the Wrong One In

Premio del Jurado a Mejor largometraje (Panorama): Jacinto de Javier Camino Miguélez

Premio al Mejor cortometraje (Panorama): Un minuto de Miguel Alcalde

Premio del Público a Mejor largometraje: The Advent Calendar de Patrick Ridremont

Premio del Público a Mejor cortometraje: Night Breakers de Gabriel Campoy y Guillem Lafoz

