Por qué los amantes del terror y el fantástico no pueden perderse el 28 FANT de Bilbao

Como bien sabe el aficionado, los festivales especializados en terror y fantástico desprenden un carácter especial. Hasta el próximo sábado 14 de mayo se desarrolla la 28 edición del FANT, el Festival de Cine Fantástico de Bilbao, que comenzó el pasado día 6 y del que Cinemanía repasa los aspectos más llamativos y sugerentes de su programación.

La cita, organizada por el Ayuntamiento de Bilbao y con los Cines Golem Alhóndiga y el Auditorio como espacios clave, comenzó con la proyección en la gala inaugural en el Teatro Campos Eliseos de Virus-32, del uruguayo Gustavo Hernández (La casa muda, No dormirás), propuesta adscrita a la temática de infectados con la particularidad de que estas figuran ‘paran’ 32 segundos entre ataque y ataque, lapso fundamental para intentar sobrevivir.

La sección oficial, compuesta por 18 títulos, ya ha ofrecido al público obras como The boy behind the door, de David Charbonier; la australiana Wyrmwood Apocalypse, secuela de la más que reivindicable y desatada Wymwood. La carretera de los muertos; Pig (sí, la del gran Nicolas Cage con el cerdo); y la simpática Más allá de los dos minutos infinitos, una curiosa y original modulación japonesa de los viajes temporales.

El monstruo de Frankenstein, imagen oficial del FANT 2022 (FANT)

La selección de este año cuenta con dos estrenos a nivel español, la coreana Midnight, sobre una mujer con problemas de audición amenazada por un asesino en serie, y We are living things, de Antonio Tivaldi y en torno a un extraño inmigrante ilegal mexicano. De la cosecha destaca asimismo Seance, debut en la dirección de Simon Barrett, guionista de dos piezas de culto como Tú eres el siguiente y The guest.

Aparte figuran los cortometrajes, uno de los rasgos de FANT, y la sección Panorama FANTástico, en la que aparecen entre otras la animada Opal, la singular Ovella, sobre un hombre criado como una oveja, Lagunas, la guardia del diablo y la peruana El corazón de la luna. Fuera de competición se estrenará The Nanny’s Night, de Ignacio López.

Los reconocimientos

Dos de los premios de este 28 FANT, con el monstruo de Frankenstein como potente imagen oficial, llevan aparejados pases más que interesantes. El Premio FANTrobia, destinado a reconocer el trabajo de un talento emergente del género, concedido a la directora y guionista galesa Prano Bailey-Bond motiva la exhibición de Censor, protagonizada por Niamh Algar y que por su tratamiento dio mucho de que hablar en 2021. Por su parte, el homenaje al autor Nicholas Meyer, Premio Estrella del FANT, conlleva la recuperación del clásico Los pasajeros del tiempo así como un ciclo relativo al tema señalado en su título.

Meyer y Bailey-Bond recibirán sus galardones en la ceremonia de clausura del viernes 13 (fecha muy bien escogida) en la sala BBK, donde también estarán presentes la actriz Macarena Gómez, que ha presentado en Bilbao Y todos arderán (sección oficial), Bego Vicario y Patxi Azpillaga (vinculados a la animación y a la UPV), los tres FANT de Honor de este año.

En dicha gala se proyectará como obra de clausura la extraña, envolvente e imprescindible Nosferatu, de F. W. Murnau. Siguiendo con los clásicos, por otro lado no hay que pasar por alto la oportunidad de ver en pantalla grande Frenesí, película de Alfred Hitchcock que cumple 50 años, y la icónica Poltergeist, de Tobe Hooper. Asimismo, el apartado Maestros del FANT permite redescubrir varios filmes de Roger Corman, con La caída de la casa Usher al frente.

Aunque la clausura acontece el mencionado viernes 13, la programación se extiende hasta el sábado 14, jornada para hacer un guiño y ofrecer un nuevo pase de las películas premiadas en la sección oficial y en Panorama.

