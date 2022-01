10 curiosidades de 'Un paseo para recordar' por su 20 aniversario

El 25 de enero de 2002, los cines estadounidenses estrenaban el clásico romántico Un paseo para recordar. El filme protagonizado por Mandy Moore y Shane West repetía el mismo éxito en su llegada a España en noviembre de ese mismo año. Dos décadas después, el trágico amor entre Jamie Sullivan y Landon Carter continúa enamorando a los espectadores, que ahora pueden conocer algunas de las mejores curiosidades que se esconden detrás de la película.

De Jessica Simpson a Anne Hathaway

El casting para el papel de Jamie Sullivan fue uno de los más complicados. De hecho, el director Adam Shankman (Doce fuera de casa, Un canguro superduro) descubría a la actriz y cantante Mandy Moore mientras escuchaba la radio, donde interpretaba con su voz angelical I Wanna Be With You. Esto provocaba que el realizador pasara de la propuesta del estudio para que Jessica Simpson protagonizara el papel principal, así como de otras posibles participaciones como la de Anne Hathaway.

Mandy Moore era menor de edad

La norteamericana rodaba el filme cuando tenía 17 años. Este contratiempo provocaba que en el set se cumpliera a rajatabla la normativa presente para las grabaciones con menores de edad. Moore podía trabajar en la película durante 10 horas al día, algo que no impidió que el rodaje se realizara en tan solo 39 días. Este suponía el primer beso en pantalla para la actriz, quien anteriormente había trabajado únicamente como actriz de reparto en El diario de una princesa.

La trágica historia detrás de la película

Un paseo para recordar nacía como adaptación de la novela homónima escrita por Nicholas Sparks, autor de otros superventas literarios como El diario de Noa, Querido John y El viaje más largo. Sin embargo, este trabajo se convertía en uno de sus relatos más personales, ya que narraba la historia de la hermana menor del escritor, quien fallecía de un tumor cerebral. Tras el personaje de Jamie Sullivan se escondía así Danielle Sparks, quien dejaba al mundo a los 33 años con un gran amor y siendo consciente del comienzo de este libro.

¿Para mayores de 13 años?

Curiosamente, pese a la emotividad del filme y su alejamiento de cualquier atisbo sexual, el filme era considerado inicialmente en su lanzamiento para mayores de 13 años. ¿El motivo? Una imagen del desnudo de una modelo con la cabeza de Mandy Moore. Finalmente, esta decisión sería recapacitada y la película sería recalificada para todos los públicos.

Los decorados de 'Dawson crece'

Los escenarios que aparecían en Un paseo para recordar resultaron muy familiares para los espectadores que seguían las andanzas de Dawson Leery en la serie Dawson crece. La película rodaba en los mismo decorados y reutilizaba algunos para la construcción del hospital, el instituto y la casa de Landon.

La banda sonora detrás de la película

En su faceta como cantante y compositora, Mandy Moore recomendaba al grupo Switchfoot para la banda sonora del filme, del que ella era una fiel seguidora. Dicho y hecho. Shankman contaba así con estos músicos para la película. Además, Shane West también haría uso de las canciones de The Cure para meterse en situación en la escena final del filme, donde hablaba con el padre de Jamie. El actor aparecía posteriormente también en el videoclip de Mandy Moore para la canción Cry.

West se queda con el coche

El actor quedaba tan prendado del coche que conducía en la película, que decidía finalmente hacerse con el vehículo. El estadounidense pagaba 5.000 dólares para comprar el Camaro Coupé 1967 rojo. Una adquisición que estaría en su vida durante un largo tiempo.

El cameo de Shankman

El propio director de la película quiso tener una aparición como extra en el filme. Adam Shankman se introducía en el papel del celador que empuja a Jamie hacia el exterior del hospital, cuando ella recibe el alta para recibir atención sanitaria privada en su hogar.

La canción 'Only Hope'

Switchfoot también estaba detrás de la creación de la célebre canción Only Hope, que en la película era versionada por Moore. Durante estos años, la actriz y cantante ha vuelto a cantar la melodía que suponía un verdadero éxito dentro del disco de la banda New Way to Be Human y que ha tenido hasta una versión en coreano para la producción surcoreana Sueña sin límites.

La buena relación de sus protagonistas

A lo largo de los años, Mandy Moore y Shane West han demostrado el gran cariño patente entre ambos. Recientemente, ambos volvían a profesarse admiración a través de las redes sociales, mientras celebran el 20 aniversario de Un paseo para recordar. En la actualidad Moore triunfa con la serie This is Us, mientras que West trabaja estos años en Urgencias, Nikita y Gotham

